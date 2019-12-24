Репост, пожалуйста! Очень срочно нужно лекарство для онкобольного воина с лейкозом, Весаноид.

Лекарство дорогое, одна упаковка стоит 9 тыс, нужно 5. Александр Борисов лежит в отделение гематологии киевского госпиталя. Одну упаковку я куплю, деньги есть, нужно ещё 4 банки.

Все отчеты по покупкам медикаментов и мед аппаратов я публикую у себя на странице.

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Facebook Наталии Юсуповой

Карты 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья

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