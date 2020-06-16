Нужна ли маска в жару: иммунолог дал пояснение
Иммунолог объяснил, нужна ли маска в жару
Маску нужно обязательно носить даже в жару, несмотря на неудобство, однако есть исключения из этого правила.
По мнению врача-иммунолога Андрея Волянского, которое он высказал изданию "KHARKIV Today", надевать маску необходимо во всех местах, где есть большое скопление людей. Особенно это касается лифтов, транспорта, супермаркетов, офисов и предприятий во время совещаний.
А вот на природе и на пляже острой необходимости защищать лицо тканью нет. Правда, это касается не всех людей.
"Но группы риска, такие как пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, должны надевать маску во время общения с другими людьми, где бы они ни были, пусть даже в парке. Невозможно знать, говоришь ты со здоровым или зараженным человеком", – рассказал иммунолог.
Чтобы минимизировать дискомфорт во время жары, он посоветовал меньше находиться на открытом солнце и пить больше жидкости.
"Если вы чувствуете, что вам трудно дышать, снимите маску, сядьте в тени и выпейте воды. Если почувствовали головокружение или учащенное сердцебиение, нужно снять маску, уйти с жаркого места и обратиться за медицинской помощью", – порекомендовал Волянский.
Также он прокомментировал проблему с ношением масок детьми.
"Что касается детей, то были сообщения, что маски у маленьких детей могут быстро вызвать кислородную недостаточность. Так что я бы рекомендовал надевать детям маски только в исключительных случаях – если ребенок часто болеющий, если у него есть заболевания легких или, не дай бог, онкология. Но родители таких детей обычно прекрасно знают обо всех мерах предосторожности и не во время пандемии, и придерживаются их", – подытожил врач.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как правильно носить маску и пользоваться антисептиком.