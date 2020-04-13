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13 апреля • обновлено в 21:56
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Нужна ли дистанция 4 метра, чтобы не заразиться Covid-19: ученый дал ответ

2.4т
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Безопасной дистанцией между людьми, достаточной для предотвращения заражения коронавирусом Covid-19, является дистанция порядка 2 метров.

"Если считать, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, то общепринято считается, что достаточно 2 метров. Немного более 6 футов", – сказал в эфире ObozTV доктор биологических наук, профессор, академик Сергей Комисаренко.

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Комментируя выводы китайских ученых, которые заявили, что коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров, он заметил: "2 метра, я думаю, достаточно".

"При общении с людьми, конечно, желательно быть в маске, потому что она задерживает капельки при кашле, при чихании или даже при разговоре", – добавил академик.

Академик назвал безопасную дистанцию при пандемии коронавируса

Академик назвал безопасную дистанцию при пандемии коронавируса

Как писал OBOZREVATEL, китайские ученые, которые занимались изучением образцов поверхностей и воздуха, пришли к выводу, что коронавирус Covid -19 может распространяться на расстояние до 13 футов (4 метра). Исследователи распылили аэрозоль с вирусом, и его концентрация существенно понизилась именно на таком расстоянии.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Коронавирус Эксклюзив
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