"Нужен живым!" Раскрылись секретные детали операции по вывозу Цемаха

Участник процесса вывоза Владимира Цемаха с оккупированной боевиками неподконтрольной Украине территории рассказал о деталях секретной военной операции.

Об этом он сообщил изданию "Радио Свобода" на условиях полной анонимности, отмечая, что Цемаха вывезли бойцы 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

Владимир Цемах twitter.com

"С нашей стороны подготовка к операции заняла буквально сутки. Другие службы, конечно, готовились к ней дольше, но детали мы, как всегда, умышленно не расспрашивали. Если что-то пойдет не так – лучше знать меньше. Нашей задачей была, собственно, перевозка Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой "ДНР" до сих пор не знают, как именно мы вывезли Цемаха", - отметил анонимный источник.

По его словам, изначально участники операции не знали, кого будут вывозить.

"Я в начале не интересовался, как зовут боевика, которого мы будем забирать, и не расспрашивал, кто он. Командиру одной из спецслужб, с которой мы сотрудничали, поставил только два вопроса: "Можем ли мы ликвидировать" клиента", если что-то пойдет не по плану?" и "Стоит эта операция таких серьезных усилий?". На первый вопрос ответ был: "Нет, ни в коем случае. Его необходимо доставить живым". На второе командир из спецслужбы ответил что-то вроде: "Да, эта операция стоит серьезных усилий. Если все удастся – это будет прорыв". После этих слов я понял, что мы будем забирать кого-то действительно ценного", - подчеркнул боец ВСУ.

По его словам, участникам операции пришлось преодолевать минные поля.

"Чтобы вывезти Цемаха, сержанту Александру Колодяжном и еще одному нашему бойцу фактически пришлось идти по минному полю. Ребята спускались через холм, Саша съезжал на бедре и "сорвал" ПМН. Второй боец подбежал, чтобы оказать ему помощь, и сам тоже подорвался. Мина сработала одновременно у Сашиной головы и ноги второго бойца. Сашу вывозили сознания, а второй боец потерял ногу", - отметил рассказчик.

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В дальнейшем Цемаха отправили в столицу, уточнил боец.

"Цемаха забрали в Киев. За два дня информация о его вывозе из Донецка стала публичной. Между тем за жизнь нашего сержанта боролись в военном госпитале Харькова. Родственникам сообщили, что Саша получил ранения, но не прибегали в подробности – никто из военных не сказал им, что врачи разводят руками".

Впоследствии стало известно, что подорвавшийся на мине во время вывоза Цемаха сержант 74 ОРБ Александр Колодяжный умер 11 июля в военном госпитале в Киеве, не приходя в сознание.

"С операции по вывозу Владимира Цемаха и до сих пор не сняли гриф секретности, поэтому большинство информации о 27 июня 2019, вероятно, еще долго будет никому неизвестной", - отмечает издание.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха.

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