Богомолец призвала ввести локдаун в Украине: не осталось ни сил, ни коек

Карантин выходного дня существенно не повлияет на снижение темпов распространения коронавируса в Украине, нужен полный локдаун на 2 недели.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец. "На сегодняшний день остановить заболеваемость могут только значительно более жесткие меры. На 2 недели, чтобы все те, которые заразились, были обнаружены и переболели, и чтобы за это время не было новых заражений", – пояснила она.

Врач отметила, что правительство опоздало с карантином выходного дня. "Есть вещи, которые нужно делать тогда, когда они нужны. Я говорила о карантине выходного дня в сентябре и в начале октября. На сегодняшний день карантин выходного дня особо не повлияет на увеличение или уменьшение заболеваемости", – заявила она.

По словам Богомолец, в течение 2 или 3 недель локдауна заболеваемость будет продолжать расти, "но потом жесткими методами можно ее обуздать".

По мнению врача, правительство не настроено на радикальные действия, поскольку "играет в популизм" и пытается делать только шаги, которые нравятся гражданам.

"У медиков не осталось ни сил, ни коек, ни кислорода. На сегодняшний день то, что делает правительство, приведет к медицинской сортировке. Вы или ваши близкие просто могут стать теми людьми, до которых очередь просто никогда не дойдет", – подытожила Богомолец.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил: жесткий карантин в Украине будет сложно пережить с экономической точки зрения, но в случае необходимости такие меры будут рассматриваться. В Минздраве сообщили, что в Украине может быть введен карантин выходного дня.