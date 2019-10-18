Сделайте репост, пожалуйста, это очень важно!! В реанимацию госпиталя нужен очень дорогой монитор, там много крайне жизненно важных функций, он предназначен для подключения к больному для очень долгих и тяжелых операций.

Вы знаете, что к нам в госпиталь поступают очень тяжелые раненые и такой монитор будет спасать жизни многих людей! У меня есть 44 тыс. от крутых парней и 8600 от организации, это уже почти 53 тыс. Решили купить, что-то очень важное и нужное. Скорее всего, что ещё будет скидка 5-10%.

Я прошу всех помочь, кто чем может, каждая гривня очень важна.

Я напоминаю, что в этом месяце мы купили уже 3 монитора(119 тыс), два негаскопа(16 тыс) и очень дорогую, крутейшую каталку для реанимации (30 тыс). Все публикации и чеки есть у меня на странице.

Карта для перевода 4627 0551 5008 4795 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья.

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