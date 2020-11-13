"Нулевой пациент" в США из-за COVID-19 лишился восьми пальцев

Один из первых заболевших в США Грегг Гарфилд потерял из-за COVID-19 восемь пальцев.

Он рассказал свою историю болезни специально для тех, кто не верит в ее опасность, пишет People. На сегодняшний день мужчина перенес семь операций по восстановлению пальцев рук и ног.

53-летний американец заразился коронавирусом в феврале 2020 года в Италии, где катался с друзьями на горных лыжах. Тогда информация о новой опасной инфекции только стала появляться, и они не обратили на нее особого внимания.

Мужчина почувствовал себя плохо еще во время поездки, а вернувшись домой, в Лос-Анджелес, обратился к семейному доктору. Тому удалось получить один из немногих имеющихся на тот момент тестов на COVID-19. Он оказался положительным.

Пациента госпитализировали с жалобами на затрудненное дыхание и боль в легких. Через два дня Гарфилда подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

У него начались осложнения: резко упало давление, развились сепсис, полиорганная недостаточность и стафилококковая инфекция. Шансы на выживание составляли один к 100.

Однако в апреле американца уже перевели из реанимации в обычную палату. За время болезни он похудел на 22 килограмма, три пальца на ногах почернели, а верхние фаланги восьми пальцев рук ему ампутировали – ткани в них отмерли из-за проблем с кровообращением.

Гарфилда выписали из больницы через 64 дня после госпитализации. Он рассказал, что каждый день тренируется, чтобы укрепить легкие и снова встать на горные лыжи.

Американец призвал всех соблюдать все ограничения и рекомендации медиков во время пандемии. По его словам, жизнь одна – и нужно научиться ее ценить.

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