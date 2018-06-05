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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Ну, і сімейка у Зайцевої...

2.3тЧитать новость на украинском

У Харкові піймали рідного брата тої самої Зайцевої: він був п’яним за кермом.

Тепер прокручую питання в голові:

1. Чи розмазуватиме брат соплі по мармизі на очах у всіх у клітці, так само як сестра, і проситиме прощення за невинно убитих у разі, якщо наступного разу він бухим зіб’є когось?

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2. Два випадки на одну родину ознака того, що цих молодих людей уже не виправить нічого. Вони вседозволеність піймали із пелюшок.

3. До батьків теж є питання. Вас полоскали на всю країну і проклинали родичів загиблих. Є родина, що загинула повністю — мама і донька, без надії на продовження роду. Якими даунам треба бути, щоби друга дитина в сім’ї каталась п’яною на BMW? Не варто дивуватись, якщо після наступного смертельного ДТП вас тупо завалять на місці. Лише після цього родичі подібних мажорів зрозуміють, що чесний суд і відсидка краще за вендету.

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Автор
Марина Данилюк-ЯрмолаєваМарина Данилюк-Ярмолаєва
Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина
Объекты
ДТПДТП Харьков
Источник
Источник:Facebook Марини Данилюк
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