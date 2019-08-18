"Ну, б**, бывает": нашелся блог владельца сгоревшего "Токио Стар" о пожаре в "Виктории" и Кемерово

Владелец отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек, Вадим Черный в своем блоге обвинял одесситов в недостаточной реакции на пожар в детском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года.

Свое мнение одесский предприниматель опубликовал на сайте издания Dumskaya.net, в котором сравнил скорбь одесситов по погибшим детям из лагеря в Одессе и пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово.

Пожар в Кемерово

"Интересно наблюдать за одесситами, которые гораздо активнее изливают скорбь по поводу происшествия в далеком Кемерово. Так хорошо ведь испытывать жалость, когда происшествие тебя не касается. Куда как труднее — невозможнее? — жалость, которая делает виноватым лично тебя", – писал владелец сгоревшего отеля.

Тогда Черный возложил ответственность за пожар в детском лагере непосредственно на мэра Одессы и украинского президента Петра Порошенко: "В отличие от Кемерово, в Одессе мэрские крали на строительстве, а президент открывал этот спичечный коробок. И никакой реакции от мэра и президента, кроме "Ну, б**, бывает" не было. В отличие от русских".

Пожар в лагере "Виктория" "Думская"

"Но не было и реакции одесситов. Даже близко не было того потока сочувствия, который сейчас по Кемерово — хотя где оно, то Кемерово, и чем оно для одессита отличается от любого города в любой из двух сотен стран, где жуткие происшествия случаются ежедневно", – заявлял он.

"Разница эта оттого, что одесситы знают, что мэра они привели к власти, и скоро проголосуют за него в очередной раз. И мало кому хочется жалостью вскрывать нарыв своего соучастия в убийстве этих детей", – закончил свое мнение бизнесмен.

Как писал OBOZREVATEL:

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий случившегося полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в заведении проводилась проверка в рамках шоу "Ревизор", во время которой в отеле нашли множество нарушений.

Руководство не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.

Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.

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