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"Ну, б**, бывает": нашелся блог владельца сгоревшего "Токио Стар" о пожаре в "Виктории" и Кемерово

2.6т Читать материал на украинском

Владелец отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек, Вадим Черный в своем блоге обвинял одесситов в недостаточной реакции на пожар в детском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года.

Свое мнение одесский предприниматель опубликовал на сайте издания Dumskaya.net, в котором сравнил скорбь одесситов по погибшим детям из лагеря в Одессе и пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово.

Пожар в Кемерово

Пожар в Кемерово

"Интересно наблюдать за одесситами, которые гораздо активнее изливают скорбь по поводу происшествия в далеком Кемерово. Так хорошо ведь испытывать жалость, когда происшествие тебя не касается. Куда как труднее — невозможнее? — жалость, которая делает виноватым лично тебя", – писал владелец сгоревшего отеля.

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Тогда Черный возложил ответственность за пожар в детском лагере непосредственно на мэра Одессы и украинского президента Петра Порошенко: "В отличие от Кемерово, в Одессе мэрские крали на строительстве, а президент открывал этот спичечный коробок. И никакой реакции от мэра и президента, кроме "Ну, б**, бывает" не было. В отличие от русских".

Пожар в лагере "Виктория"

Пожар в лагере "Виктория"

"Думская"

"Но не было и реакции одесситов. Даже близко не было того потока сочувствия, который сейчас по Кемерово — хотя где оно, то Кемерово, и чем оно для одессита отличается от любого города в любой из двух сотен стран, где жуткие происшествия случаются ежедневно", – заявлял он.

"Разница эта оттого, что одесситы знают, что мэра они привели к власти, и скоро проголосуют за него в очередной раз. И мало кому хочется жалостью вскрывать нарыв своего соучастия в убийстве этих детей", – закончил свое мнение бизнесмен.

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Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Место
Украина
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