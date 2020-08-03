Новый всемирный потоп случится скоро: ученые назвали сроки
До конца 21 столетия человечество будет вынуждено столкнуться с очередным всемирным потопом, если не предпримет никаких мер для борьбы с изменением климата.
Ученые полагают, что потоп спровоцируют активные приливы, а также увеличивающиеся волны и количество штормов, сообщается в научном журнале Nature.
Согласно расчетам, в случае реализации худшего сценария, к 2100 году значительные территории земной суши окажутся затопленными. Особая угроза ждет прибережные районы, которые находятся на высоте порядка 10 м над уровнем моря – они уйдут под воду на 50%.
Все это приведет к тому, что 287 млн человек (4% населения Земли) пострадают от такой глобальной катастрофы. В экономическом плане она ударит по миру не меньше и принесет вреда на $14 трлн (20% от мирового ВВП).
Если рассматривать последствия катастрофы на примере конкретных уголков мира, то в США частично затопит такие штаты, как Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, в Азии – некоторые регионы КНР, Бангладеша, Индии. Также "жертвами" нового потопа станут север Австралии и ряд европейских стран: север Германии и Франции, а также островная Великобритания.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые спрогнозировали, что Африканский континент через несколько миллионов лет должен разделиться на две части из-за расхождения тектонических плит. В результате между ними образуется новый океан. Доказательством этого процесса является трещина длиной 56 километров в эфиопской пустыне.