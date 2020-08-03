Новый всемирный потоп случится скоро: ученые назвали сроки

До конца 21 столетия человечество будет вынуждено столкнуться с очередным всемирным потопом, если не предпримет никаких мер для борьбы с изменением климата.

Ученые полагают, что потоп спровоцируют активные приливы, а также увеличивающиеся волны и количество штормов, сообщается в научном журнале Nature.

Согласно расчетам, в случае реализации худшего сценария, к 2100 году значительные территории земной суши окажутся затопленными. Особая угроза ждет прибережные районы, которые находятся на высоте порядка 10 м над уровнем моря – они уйдут под воду на 50%.

Все это приведет к тому, что 287 млн человек (4% населения Земли) пострадают от такой глобальной катастрофы. В экономическом плане она ударит по миру не меньше и принесет вреда на $14 трлн (20% от мирового ВВП).

Если рассматривать последствия катастрофы на примере конкретных уголков мира, то в США частично затопит такие штаты, как Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд, в Азии – некоторые регионы КНР, Бангладеша, Индии. Также "жертвами" нового потопа станут север Австралии и ряд европейских стран: север Германии и Франции, а также островная Великобритания.

К 2100 году на Земле может случиться новый всемирный потоп Nature

Под угрозой затопления окажутся значительные части суши Nature

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые спрогнозировали, что Африканский континент через несколько миллионов лет должен разделиться на две части из-за расхождения тектонических плит. В результате между ними образуется новый океан. Доказательством этого процесса является трещина длиной 56 километров в эфиопской пустыне.