Новый титул Филарета: в УПЦ КП указали на важный момент

Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры являются ставропигиями Киевского престола.

В связи с этим они упоминаются в новом титуле предстоятеля Украинской православной церкви, сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"Лавры Печерская и Почаевская давно являются ставропигиями Киевского престола – согласно соборным решениям еще 1991-го и 1993 годов! Поэтому определение этого факта в полном титуле предстоятеля – лишь констатация того, что и до этого было. Это не приводило ни к каким беспорядкам или проблемам в прошлом и не приведет в будущем (хотя кремлевские пропагандисты, можно предполагать, и попытаются что-то на эту тему наврать)", – отметил он.

Евстратий Зоря привел отрывки из постановлений собора УПЦ 1–3 ноября 1991 года.

"Собор УПЦ утверждает решение архиерейского собора 6–7 сентября 1991 года об образовании Луганской епархии, о ставропигии Свято-Успенской Почаевской лавры в каноничном ведении митрополита Киевского и всея Украины", – уточнил он.

Также, согласно постановлениям Всеукраинского православного собора УПЦ КП 21–22 октября 1993 года, святейший патриарх является священноархимандритом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

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