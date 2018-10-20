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Новый титул Филарета: в УПЦ КП указали на важный момент

21.5тЧитать материал на украинском

Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры являются ставропигиями Киевского престола.

В связи с этим они упоминаются в новом титуле предстоятеля Украинской православной церкви, сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"Лавры Печерская и Почаевская давно являются ставропигиями Киевского престола – согласно соборным решениям еще 1991-го и 1993 годов! Поэтому определение этого факта в полном титуле предстоятеля – лишь констатация того, что и до этого было. Это не приводило ни к каким беспорядкам или проблемам в прошлом и не приведет в будущем (хотя кремлевские пропагандисты, можно предполагать, и попытаются что-то на эту тему наврать)", – отметил он.

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Евстратий Зоря привел отрывки из постановлений собора УПЦ 1–3 ноября 1991 года.

"Собор УПЦ утверждает решение архиерейского собора 6–7 сентября 1991 года об образовании Луганской епархии, о ставропигии Свято-Успенской Почаевской лавры в каноничном ведении митрополита Киевского и всея Украины", – уточнил он.

Также, согласно постановлениям Всеукраинского православного собора УПЦ КП 21–22 октября 1993 года, святейший патриарх является священноархимандритом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы следующие шаги для получения Украиной Томоса об автокефалии.

Патриарх Филарет считается одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы будущей поместной украинской церкви. Снятие анафемы с него было обязательным условием для этого.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
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Стальнов Андрей
Стальнов Андрей
Этот зоря, как я понимаю, является церковным аналогом вятровича или шкиряка?
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качапчук ватан
качапчук ватан
Стальнов Андрей, ти баран та ще й овечий
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ух как сам себя возвеличил! Надо его ещё к "святым" причастить, и " отцом украинского народа" наректи
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все как и должно быть, Ватоправославные покидают христианские святыни, поскольку суть их - сектанты, а святыни переходят в управление УПЦ.
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