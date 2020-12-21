Новый штамм коронавируса уже попал в Украину, – инфекционист

Новый штамм коронавируса COVID-19, обнаруженный в Великобритании и еще в ряде стран, уже успел поразить жителей Украины.

Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, сообщает "Украина 24". По его словам, он лично знает такого человека. Это – его пациент, который регулярно ездит на заработки в Чехию.

"Он уже перенес новый штамм, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус", – пояснил медик.

"Таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", – добавил Петров.

Напомним, Великобритания внезапно стала изолированной из-за обнаружения на ее территории "мутанта" коронавируса, который уже успели назвать N501Y. В стране опасаются срыва поставок продовольствия и вакцины против COVID-19.

Причиной озабоченности мирового сообщества стало заявление британских специалистов о том, что новый вид коронавируса может оказаться на 70% заразнее, чем его "предшественник".

Ухудшается ситуация еще и тем, что новый штамм уже распространился за пределы Великобритании: его обнаружили в ЮАР, Дании, Австралии, Нидерландах, а затем и в Италии.

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