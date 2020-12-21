Новый штамм коронавируса уже попал в Украину, – инфекционист
Новый штамм коронавируса COVID-19, обнаруженный в Великобритании и еще в ряде стран, уже успел поразить жителей Украины.
Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, сообщает "Украина 24". По его словам, он лично знает такого человека. Это – его пациент, который регулярно ездит на заработки в Чехию.
"Он уже перенес новый штамм, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус", – пояснил медик.
"Таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", – добавил Петров.Предыстория ЧП
Напомним, Великобритания внезапно стала изолированной из-за обнаружения на ее территории "мутанта" коронавируса, который уже успели назвать N501Y. В стране опасаются срыва поставок продовольствия и вакцины против COVID-19.
Причиной озабоченности мирового сообщества стало заявление британских специалистов о том, что новый вид коронавируса может оказаться на 70% заразнее, чем его "предшественник".
Ухудшается ситуация еще и тем, что новый штамм уже распространился за пределы Великобритании: его обнаружили в ЮАР, Дании, Австралии, Нидерландах, а затем и в Италии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из-за угрозы распространения нового вида коронавируса многие страны мира уже прекратили авиасообщение с Великобританией.
Украина тоже рассматривает такой вариант. Вероятно, ограничения будут введены уже в ближайшее время и продлятся как минимум до 1 января 2021 года.
По мнению специалистов ВОЗ, N501Y мог возникнуть из-за способности вируса приспосабливаться к окружающей среде и человеческому организму.
В то же время ученые призвали человечество не паниковать. Ведь никаких доказательств того, что новый "мутант" может быть более убийственным или нечувствительным к вакцине, нет.
Также в ВОЗ выдали первые рекомендации по противодействию новой угрозе.