Врач сравнил мутацию коронавируса с гриппом и назвал особенность "британского" штамма

Несмотря на мутации коронавируса, в целом, как и вирус гриппа, COVID-19 остается все той же инфекцией. Хотя для того, чтобы заразиться "британским" штаммом, нужно получить меньшую "дозу".

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Из того, что пока известно о новом штамме коронавируса – это, что он имеет некоторые генетические отличия и более заразен. Но в целом это тот же COVID-19", – заявил он.

В этом контексте врач привел пример мутаций вируса гриппа типа А H1N1. "Его вариаций уже столько! Там постоянно что-то меняется. Но все равно в основе своей он остается тем самым гриппом H1N1", – подчеркнул Бережнов. По его словам, новый штамм коронавируса возник из-за небольших изменений в его "короне".

Медик пояснил, что означает большая заразность этого нового штамма.

"Есть понятие заражающей дозы, и ее надо получить. Например, чтобы заболеть "обычным" коронавирусом потребуется количество вирусных тел N, а для нового штамма – это N минус какое-то количество вирусных тел", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса. Поскольку он заразнее, чем предыдущий штамм, это привело к резкому всплеску заболеваемости в стране.