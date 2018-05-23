Украинские и зарубежные СМИ распространили новость о том, что террористы "Исламского государства" готовят атаки в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов 26 мая. Такое сообщение появилось в Telegram якобы от имени ИГИЛ. Служба безопасности Украины поспешила успокоить фанатов и простых граждан: по данным экспертов спецслужбы, аккаунт, на котором разместили предупреждение о теракте, не имеет отношение к "Исламскому государству". Кому же выгодно распространять подобные фейки накануне важного спортивного события в украинской столице и как с ними может быть связана Россия, "Апострофу" рассказал военный обозреватель Юрий Карин.

С приближением финала Лиги чемпионов в Киеве Украина стала объектом постоянных информационных атак. Инициаторов вбросов легко идентифицировать по топорности исполнения и геббельсовскому мышлению – это сопредельное государство, осуществляющее вооруженную агрессию против нашей страны и ведущее гибридную войну с остальным миром. Еще одна немаловажная деталь, на которой постоянно прокалывается кремлевская пропаганда: своего конечного потребителя она видит темным и малограмотным существом, слепо верящим в любой бред, доносящийся из телевизора.

Эта аудитория понятна – российский ватник, живущий без газо- и водопровода, но слепо верящий в выстроенную российскими средствами пропаганды картину разрушенной до фундамента Украины. Страны, в которой априори невозможно проведение на высоком уровне самого главного матча самого рейтингового европейского футбольного клубного турнира. А прибывшее в столицу "бандеровской хунты" большое количество болельщиков и высоких гостей просто порвет ватные стереотипы. Ну и накануне ставшего токсичным из-за его места проведения ЧМ-2018 по футболу как обойтись без фээсбэшного ИГИЛ? Тем более в РФ, где власти привыкли забивать головы населения информационными и реальными взрывами в стиле Каширского шоссе…

Поэтому российская пропаганда и спецслужбы активно принялись изображать в информационном пространстве "украинские реалии" через призму осязания поголовьем собственной страны. Вплоть до угроз со стороны ИГИЛ. Добавляют тонов в нагнетание картины наши "консервы", медиа с низкой социальной ответственностью и финансированием в рублях, а также европейские "полезные идиоты" Кремля. Уже звучат мнения, что чем ближе ко дню проведения финала ЛЧ, тем больше вероятность практического воплощения провокаций русских спецслужб в Киеве. Все прекрасно помнят, как на Евро-2016 "боевые отряды российских болельщиков" устраивали кровавые побоища и не только.

Неудивительно, что на фоне "успешных" действий ФСБ по вскрытию "ячеек ИГИЛ" в России, которые "готовили теракты" на объектах ЧМ-2018, а также накануне финала ЛЧ в Киеве, появилась информация в "Telegram-каналах ИГИЛ" об угрозах фанатам "Реала" и "Ливерпуля". Сразу же в подтверждение "такой возможности" в зарубежных СМИ начали появляться "нейтральные материалы" в "подтверждение возможности пребывания ИГИЛ в Украине". При этом некоторые "эксперты", на которых ссылаются в англоязычной прессе, и ранее говорили о "таких вещах"...

Все это – звенья раскручиваемой с 2015 года информационной операции российского агрессора по "заселению" в Украину ИГИЛ и "дружбе Халифата с карательными батальонами".

Футбольный информационный терроризм РФ против Украины продолжится на ЧМ-2018. Его программа максимум для санкционного Кремля – создать видимость отсутствия изоляции с максимальным количеством гостей. И попутно на этом бенефисе "мирового признания супердержавы" можно разыграть "украинскую карту" с воинствующими ультрас и планируемыми ими терактами. Благо, виновных можно назначить из числа гастарбайтеров или завезти из ОРДЛО.