Новый обмен пленными: Украина будет просить об освобождении 22 крымских татар, Ермак назвал сроки

В Офисе президента Украины надеются, что в ближайшие недели в Трехсторонней контактной группе договорятся о предстоящем освобождении заключенных украинцев с оккупированных территорий Донбасса путем обмена.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время рабочей поездки главы государства Владимира Зеленского на Донбасс, передает пресс-служба президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы надеемся, что на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы будет окончательно согласовано списки по обмену. Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену", – сказал он.

Ермак добавил, Зеленский в последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму.

По словам Ермака, "также этот список уже передан российской стороне", и Киев ожидает, что "этот вопрос тоже будет решен".

Кроме того, руководитель Офиса президента напомнил, что Зеленский обратился с просьбой освободить крымского татарина Руслана Сулейманова, которого незаконно удерживают в Крыму с марта 2019 года, а его сына в июле 2020 нашли мертвым.

В то же время, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в делегации "Л/ДНР", стороны конфликта на Донбассе могут обменять несколько десятков пленных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в Трехсторонней контактной группы еще в начале июля заявила о готовности к обмену пленными с "Л/ДНР" в формате "всех на всех" и ожидала подтверждения со стороны оккупантов. При этом представитель России тогда обвинил Киев в "срыве договоренностей".

Напомним, что в апреле Украина провела обмен пленными с террористическими "Л/ДНР". Первый этап состоялся на КПВВ Майорское. Украинская сторона передала 10 человек, террористы – 9. Второй этап состоялся в районе Счастья. Украина получила 11 бывших пленников, которые удерживались боевиками в Луганске.