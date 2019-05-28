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Новый начальник Генштаба оконфузился на передовой: что произошло 

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время поездки на передовую надел бронежилет задом наперед.

Это видно на фотографиях, обнародованных пресс-службой Администрации президента, где он стоит рядом с президентом Владимиром Зеленским и военнослужащими в Луганской области.

Так, у генерала ручка эвакуации на бронежилете находится спереди, хотя она должна быть расположена на спине.

Хомчак на передовой

Хомчак на передовой

пресс-служба Администрации президента

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Хомчак на передовой

Хомчак на передовой

пресс-служба Администрации президента

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Генерального штаба ВСУ заявил, что Россия может в любой момент начать прямое вторжение в Украину, однако пояснил, почему в ближайшее время такого сценария ждать не стоит.

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Персоны
Руслан ХомчакВладимир Зеленский
Место
Украина
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