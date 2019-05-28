Новый начальник Генштаба оконфузился на передовой: что произошло 

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время поездки на передовую надел бронежилет задом наперед.
Это видно на фотографиях, обнародованных пресс-службой Администрации президента, где он стоит рядом с президентом Владимиром Зеленским и военнослужащими в Луганской области.
Так, у генерала ручка эвакуации на бронежилете находится спереди, хотя она должна быть расположена на спине.
Хомчак на передовой
пресс-служба Администрации президента
Хомчак на передовой
пресс-служба Администрации президента
Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Генерального штаба ВСУ заявил, что Россия может в любой момент начать прямое вторжение в Украину, однако пояснил, почему в ближайшее время такого сценария ждать не стоит.
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