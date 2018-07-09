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Новый метеоудар: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В понедельник, 9 июля, почти всю территорию Украины накроют кратковременные дожди с грозами.

Кроме того, почти во всех регионах опять похолодает, сообщает Укргидрометцентр.

Так, осадки ожидаются везде, кроме Крыма, Днепра, Донецка и Луганска и соответствующих областей.

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Ветер северо-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части до 20°; днем 22-27°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 28-33°.

Как сообщает OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, в понедельник, 9 июля, ожидается жаркая погода с возможными локальными дождями.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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