Новый конкурс на OBOZREVATEL: счастливчик получит квадрокоптер

С 24 по 30 сентября на сайте OBOZREVATEL пройдет восьмой конкурс, в котором среди читателей разыграют квадрокоптер с HD-камерой.

Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться на сайте, установить наше приложение-расширение для браузера Chromе или авторизироваться через e-mail. После этого в течение всего розыгрыша нужно ежедневно посещать сайт и просматривать на нем минимум три страницы.

По окончании конкурса, 1 октября, в прямом эфире ObozTV будет определено имя единственного победителя. Это произойдет на программе "Студия Обозреватель" в период с 10 до 11 утра.

Детальнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете, перейдя по этой ссылке.

Информация о самом конкурсе — здесь.

Квадрокоптер, который получит победитель конкурса

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября стало известно имя очередного победителя розыгрыша, который выиграл смартфон Samsung Galaxy J5 Black, — читатель зарегистрировался как Михаил (к сожалению, он не указал свою фамилию).