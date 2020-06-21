Новый конец света "назначили" на 21 июня 2020 года: в сети оживились дискуссии

Согласно новой теории, 21 июня 2020 года заканчивается календарь майя, что знаменует "начало конца"

В сети появилась новая теория о конце света, согласно которой он должен наступить 21 июня 2020 года.

Так, по версии пользователей, в этот день якобы заканчивается календарь майя, что знаменует "начало конца", сообщает Al-Ain.

Утверждается, в частности, что 21 декабря 2012 года конец света не наступил потому, что дата была ошибочной: якобы не был учтен переход с юлианского календаря на григорианский.

Сторонник данной теории Паоло Тагалогин заявил, что из-за перехода на новое летоисчисление терялись по 11 дней каждый год.

Теория о "новом" конце света активно обсуждается в Twitter, пишет издание. Из-за возросшей активности сторонников теорий заговора администрация сервиса удалила ряд публикаций, посвященных этой теме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня можно наблюдать кольцевое солнечное затмение. По мнению астрологов, это период может принести позитивные изменения.