Шмыгаль – о необходимости нового карантина: мест не будет даже в коридорах

В Украине из-за COVID-19 необходим новый карантин, так как свободные места для госпитализации инфицированных могут закончится уже к середине декабря.

Нехватка больничный коек – возможный сценарий развития пандемии в стране, если не вводить новые ограничения. Об этом на заседании Кабинета министров заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. Трансляция велась пресс-службой ведомства в YouTube.

Как сказал глава правительства, задача власти не в том, чтобы остановить походы людей в рестораны, а в снижении потоков людей в транспорте, в том числе в метро, и в ограничении социальных контактов. В этом должен помочь карантин выходного дня, считает Шмыгаль.

Как сказал он, если не предпринимать никаких действий, даже коридоры медучреждений будут переполнены больными.

"Потому что, если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принять ни одного человека… При сегодняшней ситуации, если ничего не делать, мест не будет даже в коридорах", – заявил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 ноября Скриншот видео

Напомним: Кабинет министров на заседании 11 ноября принял решение ввести в Украине карантин выходного дня до конца месяца (с 14 по 30 ноября). Новые ограничения будут действовать два дня в неделю с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

О том, какие программы поддержки бизнеса будут действовать во время действия новой стратегии карантина в Украине, читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, на первом этапе борьбы с COVID-19 в Украине было развернуто 30% коечного фонда, на втором, который начался сейчас, – 50%. На третьем этапе власти планируют открывать временные госпитали.