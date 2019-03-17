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Новый Хатико: пес неделю ждал умершего хозяина под больницей

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В аргентинском городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй шестилетний лабрадор по кличке Тото уже больше недели лежит у дверей больницы.

Как передает Daily Mail, пес надеется увидеть хозяина, который ранее умер. Тото привезли родственники мужчины, который хотел попрощаться с любимцем, но не успел.

По словам местных жителей, Тото ведет себя хорошо, даже позволяет гладить, но не уходит с места. Зоозащитники хотят подыскать собаке новый дом.

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Новый Хатико: пес неделю ждал умершего хозяина под больницей
Новый Хатико: пес неделю ждал умершего хозяина под больницей

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе пес целый день охранял вещи своей хозяйки, которая ушла плавать в море и пропала. Позже история получила неожиданную развязку.

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Место
Аргентина
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