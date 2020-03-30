Новый глава Минздрава Степанов озвучил "план войны" с коронавирусом в Украине. Видео

Новый глава Минздрава Максим Степанов впервые озвучил свои планы по борьбе с коронавирусом в Украине, выступив за усиление контроля карантина.

В эфире ТСН вечером 30 марта Степанов отметил, что необходимо навести порядок с ограничительными мерами. По его словам, нужны "жесткие, но умные" правила.

В первую очередь, по его словам, нужно позаботиться о пожилых людях, которые находятся в группе риска, а также о тех, кто имеет хронические заболевания.

"Для того, чтобы они оставались дома, их нужно обеспечить всем необходимым", – сказал Степанов, отметив необходимость совместной работы Минздрава, министерства финансов и местных властей в каждом регионе.

Максим Степанов LB.ua

Как писал OBOZREVATEL, Максим Степанов сменил на посту главы Минздрава хирурга Илью Емца, который в последнем обращении после увольнения призвал политиков отложить все споры и объединиться в борьбе с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении озвучил три сценарии с коронавирусом в Украине. По его словам, два из них окажутся непосильными для государственной медицинской системы.

Поэтому Зеленский еще раз попросил украинцев соблюдать режим карантина, добавив, что "солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки – все это подождёт".

Состоянием на 30 марта количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 548 человек. 13 из них скончались. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Киеве, а также Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской и Винницкой областях.

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