Новый флешмоб захватил сеть: знаменитости показали сложнейшие трюки с бутылками

Мировые актеры и спортсмены приняли участие в флешмобе #bottlecapchallenge, который захватил сеть.
Суть состоит в том, чтобы на развороте ногой открыть бутылку, не разбив ее.
Настоящий трюк может выполнить только подготовленный человек. Например, это удалось актеру Джейсону Стэтхэму и певцу Джону Майеру, а также чемпиону UFC в полулегком дивизионе Максу Холлоуэю.
Стетхем и Майер
Jason vs Tahsin #BottleCapChallenge pic.twitter.com/vgU8b8TJF8— tahsin hasoğlu (@tahsinhasoglu) 2 июля 2019 г.
Jason vs Tahsin #BottleCapChallenge pic.twitter.com/vgU8b8TJF8— tahsin hasoğlu (@tahsinhasoglu) 2 июля 2019 г.
#Bottlecapchallenge şişeyide şöyle açamıyacaksan.. 😏 @JimBeam pic.twitter.com/bIyBGJzGjT— wertymat (@wertymat) 2 июля 2019 г.
Русский ответ Макгрегору в #BottleCapChallenge: чемпионка открыла банку огурцов ударом ноги https://t.co/vmkNMCVZAu pic.twitter.com/vsQeU2GdWb— РИА Новости (@rianru) 2 июля 2019 г.
Недавно чемпион UFC Макс Холлоуэй запустил челлендж #bottlecapchallenge. Цель – открыть крышку бутылки ударом ногой. Тут – несколько самых ярких попыток повторить трюк pic.twitter.com/bwvEnuNOqZ— Sports.ru (@sportsru) 30 июня 2019 г.
В Сети новый флешмоб, который сложно повторить с первого раза. Нужно открутить крушку бутылки ударом ноги с разворота. Вызов уже приняли мировые актеры #bottlecapchallenge pic.twitter.com/FiPiUpvyTm— InfoResist (@InfoResist) 2 июля 2019 г.
#bottlecapchallenge !! Nothing better to try it on than my favourite $5 bottle of wine 👌😂 pic.twitter.com/gx5U8DdKEJ— Jutsu (@JutsuCosplay) 2 июля 2019 г.
had to do it on em !#BottleCapChallenge pic.twitter.com/LMhSqCnDiI— Analu (@drewwbro) 2 июля 2019 г.
I mean. The #BottleCapChallenge is officially over, right? This is elite. (@sensei_seth on Instagram) pic.twitter.com/vMDs7eURDC— Couch Guy Sports Podcast (@CouchGuyPodcast) 2 июля 2019 г.
Just accepted the challenge 😏 #BottleCapChallenge pic.twitter.com/4Np6KC8609— Guz Khan (@GuzKhanOfficial) 1 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне устроили глупый флешмоб против Грузии и прокололись.
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