Новый флешмоб захватил сеть: знаменитости показали сложнейшие трюки с бутылками

Мировые актеры и спортсмены приняли участие в флешмобе #bottlecapchallenge, который захватил сеть.

Суть состоит в том, чтобы на развороте ногой открыть бутылку, не разбив ее.

Настоящий трюк может выполнить только подготовленный человек. Например, это удалось актеру Джейсону Стэтхэму и певцу Джону Майеру, а также чемпиону UFC в полулегком дивизионе Максу Холлоуэю.

Стетхем и Майер

Недавно чемпион UFC Макс Холлоуэй запустил челлендж #bottlecapchallenge. Цель – открыть крышку бутылки ударом ногой. Тут – несколько самых ярких попыток повторить трюк pic.twitter.com/bwvEnuNOqZ — Sports.ru (@sportsru) 30 июня 2019 г.

В Сети новый флешмоб, который сложно повторить с первого раза. Нужно открутить крушку бутылки ударом ноги с разворота. Вызов уже приняли мировые актеры #bottlecapchallenge pic.twitter.com/FiPiUpvyTm — InfoResist (@InfoResist) 2 июля 2019 г.

#bottlecapchallenge !! Nothing better to try it on than my favourite $5 bottle of wine 👌😂 pic.twitter.com/gx5U8DdKEJ — Jutsu (@JutsuCosplay) 2 июля 2019 г.

