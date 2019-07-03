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Новый флешмоб захватил сеть: знаменитости показали сложнейшие трюки с бутылками

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Мировые актеры и спортсмены приняли участие в флешмобе #bottlecapchallenge, который захватил сеть.

Суть состоит в том, чтобы на развороте ногой открыть бутылку, не разбив ее.

Настоящий трюк может выполнить только подготовленный человек. Например, это удалось актеру Джейсону Стэтхэму и певцу Джону Майеру, а также чемпиону UFC в полулегком дивизионе Максу Холлоуэю.

Стетхем и Майер

Стетхем и Майер

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