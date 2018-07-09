Угроза нового взрыва АЭС в Украине: появились подробности

Третий блок "Южно-Украинской АЭС", работу которого якобы заблокировали сотрудники СБУ вместе с дирекцией госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", на самом деле находится на плановом ремонте с 7 апреля.

"Это не совсем правда, что заблокировали работу. Третий энергоблок находится в плановом ремонте, и мы сейчас проводим работы, чтобы запустить энергоблок в срок", - сказал в комментарии OBOZREVATEL начальник управления информации и общественных связей "Южно-Украинская АЭС" Александр Пелюх .

На вопрос, действительно ли на атомной электростанции использовали контрафактное оборудование в пресс-службе ответили: "Все действительно так, просто больше информации, чем на сайте СБУ, мы сообщить не можем. Но блок не останавливали, он в ремонте и сейчас не работает, когда ремонтные работы будут сделаны, он будет запущен".

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Отметим, что третий блок "Южно-Украинская АЭС" закрыли на плановый ремонт 7 апреля 2018 продолжительностью в 104 суток. Окончание ремонтных работ предварительно запланировано на 19 июля.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сотрудники КГБ неоднократно предупреждали высшее руководство о различных нарушениях, которые сопровождали строительство Чернобыльской АЭС.