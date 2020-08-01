Новые штурмовые винтовки спецназа погранслужбы показали в действии. Видео

Спецназ Государственной пограничной службы Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15.

Как сообщается на странице ГПСУ в Facebook, на вооружение они поступили в 10-й отдельный отряд оперативного реагирования "ДОЗОР" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Спецназ погранслужбы получил новые винтовки. Кадр видео ГПСУ

Винтовки изготавливают в Украине с отечественных и американских комплектующих под патрон калибр 5,56х45, который наиболее распространен в странах НАТО. Ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией Daniel Defense.

Спецназ погранслужбы получил новые винтовки. Кадр видео ГПСУ

"Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров. В этой модели применена газовая система "CARBINE" с регулируемой газовой блоком, обеспечивает плавную работу автоматики. Модульная конструкция позволяет легко производить замену всевозможных компонентов: например, цевки, пистолетной рукоятки и других навесных принадлежностей, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации", - уточнили в ГПСУ.

Facebook ГПСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, на вооружение одной из бригад поступили новые бронеавтомобили "Новатор", созданные на усиленном шасси Ford F-550.