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Новые штрафы для автомобилистов в Украине: Рада провалила законопроект

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Верховная Рада 18 декабря отклонила законопроект "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (о снижении и смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)" №8492.

Как указано на официальном сайте парламента, за проект во втором чтении проголосовали 185 депутатов, 119 не отдали свои голоса.

Так, народные депутаты в ходе заседания выносили на голосование законопроект семь раз, из которых два – за поправки, один – за принятие во втором чтении и в целом, трижды – за возвращение до рассмотрения. А направление на повторное чтение поддержали всего 196 человек, в результате чего проект был отклонен.

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За принятие во втором чтении не голосовали следующие присутствующие народные депутаты. "Блок Петра Порошенко" – 39: Агафонова, Белькова, Бакуменко, Валентиров, Виннык, Гончаренко, Голубов, Горват, Грановский, Грынив, Денисенко, Дубневич, Жолобецкий, Каплин, Козырь, Кононенко, Корнацкий, Кучер, Лесюк, Лопушанский, Лубинец, Матвиенко, Матузко, Мельничук, Мушак, Недава, Павелко, Побер, Рыбак, Рудык, Сугоняко, Третьяков, Урбанский, Хлань, Черненко, Юрчишин, Ярынич, Яницкий.

Новые штрафы для автомобилистов в Украине: Рада провалила законопроект
Новые штрафы для автомобилистов в Украине: Рада провалила законопроект

"Народный фронт" – 17: Береза, Вознюк, Дейдей, Дзюблик, Дроздик, Драюк, Едаков, Емец, Кацер-Бучковская, Кадыкало, Кривенко, Матейченко, Пинзеник, Пашинский, Подберезняк, Тетерук, Фаермарк.

Новые штрафы для автомобилистов в Украине: Рада провалила законопроект

Внефракционные – 14: Балога И, Балога П, Деркач, Дубинин, Илленко, Куприй, Литвин, Марченко, Матвийчук, Ничипоренко, Розенблат, Сироид, Пташник, Шевченко.

Новые штрафы для автомобилистов в Украине: Рада провалила законопроект

"Оппозиционный блок" – 12: Балицкий, Батхеева, Вилкул, Воропаев, Гусак, Долженков, Кивалов, Киселев, Матвиенков, Новинский, Павлов, Шенцев.

"Самопоміч" – 2: Пастух и Скрипник. Большинство представителей фракции отсутствовали.

Новые штрафы для автомобилистов в Украине: Рада провалила законопроект

Група "Партия "Відродження" – 12: Гулак, Галасюк, Заружко, Кошелева, Куприенко, Линько, Лозовой, Мосийчук, Силантьев, Скуратовский, Чижмарь.

Новые штрафы для автомобилистов в Украине: Рада провалила законопроект

ВО "Батьківщина" – 1: Ивченко, еще 12 нардепов отсутствовали.

"Воля народа" – 11: Бандуров, Гиршфельд, Ивахов, Мартыняк, Молоток, Лабазюк, Микитась, Москаленко, Пономарев, Рыбчинский, Фурсин.

Новые штрафы для автомобилистов в Украине: Рада провалила законопроект

Так, законопроектом предлагались штрафы за нарушений правил пользования ремнем безопасности или мотошлемами в размере 50 необлагаемых минимумов. А в действующем положении предусмотрен штраф в размере 3 необлагаемых минимумов.

В пояснительной записке уточняется, что эффективность использования ремней безопасности в автомобилях составляет около 50% ДТП, результатом которых в случае игнорирования правил стала бы смерть. При этом в Украине наблюдается самый низкий уровень пользования в Европе.

Новые штрафы для автомобилистов в Украине: Рада провалила законопроект

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября Рада поддержала законопроект 8492, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремня безопасности более чем в 16 раз - с 51 грн до 850 грн.

Уточнялось, что в случае принятия закона, правоохранители проверяли бы придерживание правил безопасности с помощью видеофиксаторов.

Читайте все новости по теме "ПДД" на OBOZREVATEL.

Тема
ПДД
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украинызаконопроектштрафы
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