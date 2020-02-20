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21 февраля • обновлено в 01:16
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Автобусы в Новых Санжарах забросали камнями: "слуга народа" указал за нелогичность протестов

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Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин высказался о ситуации в Новых Санжарах, где жители устроили беспорядки и забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.

"Наши граждане должны знать, что такое информационная гигиена. И быть человечными. Поскольку то, что мы видели на видео и фото из Новых Санжар – это недопустимая форма отношения одних граждан к другим", – подчеркнул Безгин в эфире ObozTV.

Нардеп сообщил, что власти пытаются наладить диалог с жителями Новых Санжар. По его информации, в Полтавскую область выехал глава комитета инфраструктуры Юрий Кисель и еще несколько его коллег по фракции.

"Цель проста – снизить напряжение. Мы понимаем, что там немного странная ситуация происходит. Я думаю, что напряжение сейчас носит эмоциональный характер", – отметил он.

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По его мнению, хотя Одесская область выразила готовность принять эвакуированных, их следует оставить на обсервации в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

"Нужно провести качественный диалог с местными жителями. И, конечно, оставлять наших сограждан, которые вернулись из Китая, там, где это и планировалось, где все было подготовлено к их приему", – уточнил Безгин.

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Он также обратил внимание, что продолжать протесты – бессмысленно.

"Мне сложно представить, какой характер и какую цель может иметь протест завтра. Что, штурмом брать непосредственно эту базу? Но если мы говорим о безопасности – разве это не большая угроза распространения вируса? Вот те кадры, которые мы видели, когда начали бить окна в автобусе, перевозившим наших сограждан. Разве это не большая угроза распространения вируса? Это абсолютно нелогично", – пояснил депутат.

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Впрочем, добавил Безгин, представителям Нацгвардии и правоохранительных органов лучше оставаться "в кольце" и охранять эвакуированных.

"Надеюсь, что кроме оттеснения и коммуникации не придется использовать другие средства. Но, тем не менее, они должны быть на страже закона. И все-таки оберегать тех украинцев, которые тут точно никому не угрожают", – констатировал он.

Протесты в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах

facebook.com/UA.National.Police

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Виталий Безгин
Место
Украина
Теги
вирус эвакуация
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Призвал свиней быть человечными..
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