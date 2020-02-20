Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин высказался о ситуации в Новых Санжарах, где жители устроили беспорядки и забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами.
"Наши граждане должны знать, что такое информационная гигиена. И быть человечными. Поскольку то, что мы видели на видео и фото из Новых Санжар – это недопустимая форма отношения одних граждан к другим", – подчеркнул Безгин в эфире ObozTV.
Нардеп сообщил, что власти пытаются наладить диалог с жителями Новых Санжар. По его информации, в Полтавскую область выехал глава комитета инфраструктуры Юрий Кисель и еще несколько его коллег по фракции.
"Цель проста – снизить напряжение. Мы понимаем, что там немного странная ситуация происходит. Я думаю, что напряжение сейчас носит эмоциональный характер", – отметил он.
По его мнению, хотя Одесская область выразила готовность принять эвакуированных, их следует оставить на обсервации в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".
"Нужно провести качественный диалог с местными жителями. И, конечно, оставлять наших сограждан, которые вернулись из Китая, там, где это и планировалось, где все было подготовлено к их приему", – уточнил Безгин.
Он также обратил внимание, что продолжать протесты – бессмысленно.
"Мне сложно представить, какой характер и какую цель может иметь протест завтра. Что, штурмом брать непосредственно эту базу? Но если мы говорим о безопасности – разве это не большая угроза распространения вируса? Вот те кадры, которые мы видели, когда начали бить окна в автобусе, перевозившим наших сограждан. Разве это не большая угроза распространения вируса? Это абсолютно нелогично", – пояснил депутат.
Впрочем, добавил Безгин, представителям Нацгвардии и правоохранительных органов лучше оставаться "в кольце" и охранять эвакуированных.
"Надеюсь, что кроме оттеснения и коммуникации не придется использовать другие средства. Но, тем не менее, они должны быть на страже закона. И все-таки оберегать тех украинцев, которые тут точно никому не угрожают", – констатировал он.
Протесты в Новых Санжарах
facebook.com/UA.National.Police
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.
На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.
Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.
В результате столкновений пострадали 10 человек. Открыто два уголовных производства.
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