"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

В сети извинились перед украинкой, эвакуированной из Китая, за своих соотечественников из Новых Санжар Полтавской области, которые взбунтовались против того, чтобы граждан Украины поселили в санатории их города.
Так, под постом украинки Ирины Чуйко в Facebook от 20 февраля, в котором она сообщила, что уже находится в Украине, но отказывается что-либо комментировать, украинцы начали оставлять ободряющие комментарии.
Да, они поздравили Ирину с возвращением на Родину и извинились за "теплый прием" соотечественников. Граждане отметили, что на самом деле миллионы украинцев желают эвакуированным из Китая скорейшего прохождения карантина.
"Знайте, что вам миллионы украинцев желают поскорее пройти карантин и только добра. А все это сюрреалистический кошмар, похоже, срежиссированный", "С возвращением домой! Стыдно за свою страну и за часть своего народу..Берегите себя и пусть все, кто вернулся будут здоровы", "Извините..мы рады что вы дома!", "Поверьте, адекватных людей гораздо больше!", "С приездом. И очень-очень стыдно за..не могу даже слов найти. Стыдно за такой прием в родной стране!", "Слава богу вы вернулись, на это стадо дебилов не обращайте внимания – это не вся Украина, это ее опухоль. Донбасс с вами, дай бог всем вернуться!", "Берегите себя. И очень стыдно. Как, собственно, стыдно даже в такой ситуации просить прощения ... Надеюсь, что там, где вы сейчас – тихо, тепло и вы сможете отдохнуть от этого шума", – сказано в комментариях.
Напомним, ранее Ирина сообщала, что Ухань стал для нее родным городом и она не хотела с него возвращаться. Украинка хотела оставаться там до тех пор, пока был смысл в помощи другим и определенной безопасности для своего здоровья.
Facebook / Ирина Чуйко
Facebook / Ирина Чуйко
Facebook / Ирина Чуйко
Facebook / Ирина Чуйко
Facebook / Ирина Чуйко
Facebook / Ирина Чуйко
Facebook / Ирина Чуйко
Facebook / Ирина Чуйко
Facebook / Ирина Чуйко
Facebook / Ирина Чуйко
Как сообщал OBOZREVATEL:
В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.
Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.
Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.
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