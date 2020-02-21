"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

В сети извинились перед украинкой, эвакуированной из Китая, за своих соотечественников из Новых Санжар Полтавской области, которые взбунтовались против того, чтобы граждан Украины поселили в санатории их города.

Так, под постом украинки Ирины Чуйко в Facebook от 20 февраля, в котором она сообщила, что уже находится в Украине, но отказывается что-либо комментировать, украинцы начали оставлять ободряющие комментарии.

Да, они поздравили Ирину с возвращением на Родину и извинились за "теплый прием" соотечественников. Граждане отметили, что на самом деле миллионы украинцев желают эвакуированным из Китая скорейшего прохождения карантина.

"Знайте, что вам миллионы украинцев желают поскорее пройти карантин и только добра. А все это сюрреалистический кошмар, похоже, срежиссированный", "С возвращением домой! Стыдно за свою страну и за часть своего народу..Берегите себя и пусть все, кто вернулся будут здоровы", "Извините..мы рады что вы дома!", "Поверьте, адекватных людей гораздо больше!", "С приездом. И очень-очень стыдно за..не могу даже слов найти. Стыдно за такой прием в родной стране!", "Слава богу вы вернулись, на это стадо дебилов не обращайте внимания – это не вся Украина, это ее опухоль. Донбасс с вами, дай бог всем вернуться!", "Берегите себя. И очень стыдно. Как, собственно, стыдно даже в такой ситуации просить прощения ... Надеюсь, что там, где вы сейчас – тихо, тепло и вы сможете отдохнуть от этого шума", – сказано в комментариях.

Напомним, ранее Ирина сообщала, что Ухань стал для нее родным городом и она не хотела с него возвращаться. Украинка хотела оставаться там до тех пор, пока был смысл в помощи другим и определенной безопасности для своего здоровья.

Facebook / Ирина Чуйко

Facebook / Ирина Чуйко

Facebook / Ирина Чуйко

Facebook / Ирина Чуйко

Facebook / Ирина Чуйко

Facebook / Ирина Чуйко

Facebook / Ирина Чуйко

Facebook / Ирина Чуйко

Facebook / Ирина Чуйко

Facebook / Ирина Чуйко

Как сообщал OBOZREVATEL:

В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

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