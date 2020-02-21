Главная Новости
21 февраля • обновлено в 10:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Новые Санжары: в сети извинились перед эвакуированной украинкой

926
Читать материал на украинском

В сети извинились перед украинкой, эвакуированной из Китая, за своих соотечественников из Новых Санжар Полтавской области, которые взбунтовались против того, чтобы граждан Украины поселили в санатории их города.

Так, под постом украинки Ирины Чуйко в Facebook от 20 февраля, в котором она сообщила, что уже находится в Украине, но отказывается что-либо комментировать, украинцы начали оставлять ободряющие комментарии.

Да, они поздравили Ирину с возвращением на Родину и извинились за "теплый прием" соотечественников. Граждане отметили, что на самом деле миллионы украинцев желают эвакуированным из Китая скорейшего прохождения карантина.

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

"Знайте, что вам миллионы украинцев желают поскорее пройти карантин и только добра. А все это сюрреалистический кошмар, похоже, срежиссированный", "С возвращением домой! Стыдно за свою страну и за часть своего народу..Берегите себя и пусть все, кто вернулся будут здоровы", "Извините..мы рады что вы дома!", "Поверьте, адекватных людей гораздо больше!", "С приездом. И очень-очень стыдно за..не могу даже слов найти. Стыдно за такой прием в родной стране!", "Слава богу вы вернулись, на это стадо дебилов не обращайте внимания – это не вся Украина, это ее опухоль. Донбасс с вами, дай бог всем вернуться!", "Берегите себя. И очень стыдно. Как, собственно, стыдно даже в такой ситуации просить прощения ... Надеюсь, что там, где вы сейчас – тихо, тепло и вы сможете отдохнуть от этого шума", – сказано в комментариях.

Напомним, ранее Ирина сообщала, что Ухань стал для нее родным городом и она не хотела с него возвращаться. Украинка хотела оставаться там до тех пор, пока был смысл в помощи другим и определенной безопасности для своего здоровья.

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

"Мы рады, что вы дома!" В сети извинились перед эвакуированной украинкой за "теплый прием"

Facebook / Ирина Чуйко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

  • Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

  • Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Протесты в Новых Санжарах" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Протесты в Новых Санжарах Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Срежессиррваный?)) в Украине уже много лет, все срежессировано)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги