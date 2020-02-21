Часть представителей силовых ведомств покинули поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены украинцы, эвакуированные из охваченного новым коронавирусом китайского города Ухань.
Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, в составе колонны из поселка выехал также бронетранспортер (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).
Часть силовиков покинула Новые Санжары
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на брифинге 21 февраля заявил, что ситуация спокойная.
"Сейчас ситуация в Новых Санжарах спокойная, за правопорядком следят 320 бойцов Национальной гвардии, 70 полицейских и 16 сотрудников ГСЧС", – приводит его слова агентство "Интерфакс-Украина".
Часть силовиков покинула Новые Санжары
Он также уточнил, что во время беспорядков 20 февраля были задержаны 24 человека, из них 23 отпустили. Еще один задержан в порядке статьи 208 УПК.
Часть силовиков покинула Новые Санжары
Правоохранители открыли пять уголовных производств: по статьям 293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.
На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.
Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.
В результате столкновений пострадали 10 человек.
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