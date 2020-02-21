Новые Санжары взбунтовались против украинцев из Уханя

В медицинский центр Национальной гвардии Украины в поселке городского типа Новые Санжары, на Полтавщине, 20 февраля доставили украинцев, которых эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Китая. Местные жители устроили массовые столкновения с полицией, протестуя против такого решения.

Что известно о Новых Санжарах и санатории, где украинцы, вывезенные из Уханя, проведут в карантине 14 дней – в материале OBOZREVATEL.

Новые Санжары: где находятся и чем известны

Новые Санжары – карта Украины Скриншот

Новые Санжары – это поселок городского типа, основанный в первой половине XVII века, административный центр Новосанжарского района Полтавской области. Поселок находится на реке Ворскла, рядом с международной автомобильной трассой М22 Полтава – Александрия.

Новые Санжары – карта Украины Скриншот

По состоянию на начало 2020 года население Новых Санжар составляло 8179 человек. Из них 3600 трудоспособных, 2677 пенсионеров, 493 студента, 1006 детей школьного возраста и 444 дошкольного. Согласно официальным данным, опубликованным на сайте местного филиала государственной службы занятости, около 5% трудоспособного населения Новых Санжар – безработные.

Новые Санжары Википедия

Новые Санжары и политика

На президентских выборах 2019 года в пгт. Новые Санжары с огромным отрывом победил Владимир Зеленский. На всех пяти избирательных участках он набрал более 80% голосов.

Результаты президентских выборов cvk.gov.ua

Результаты президентских выборов cvk.gov.ua

Результаты президентских выборов cvk.gov.ua

Результаты президентских выборов cvk.gov.ua

Результаты президентских выборов cvk.gov.ua

Результаты президентских выборов cvk.gov.ua

Похожая политическая картина наблюдалась в поселке Новые Санжары и во время досрочных парламентских выборов 2019 года. Большинство населения проголосовало за партию "Слуга народа". На четырех участках из пяти "Слуга народа" набрала больше 50% от общего количества голосов.

Результаты парламентских выборов cvk.gov.ua

Результаты парламентских выборов cvk.gov.ua

Результаты парламентских выборов cvk.gov.ua

Результаты парламентских выборов cvk.gov.ua

Результаты парламентских выборов cvk.gov.ua

Санаторий Новые Санжары

Медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" был основан еще в 1933 году. Он активно использовался уже во время Второй мировой войны – здесь лечили военных пилотов.

"Новые Санжары" расположены в лесопарковой зоне на берегу реки Ворскла, где, согласно с данными с официального сайта санатория, целебный микроклимат. Адрес санатория: пер. Курортный, 44. До Полтавы от "Новых Санжар" 40 километров. Для отдыхающих здесь предусмотрены двух- и трехместные номера, каждый из них оснащен душем, телевизором и холодильником. Центр рассчитан на 263 человека.

В 2016 году медицинский центр "Новые Санжары" получил от НАТО реабилитационное оборудование на сумму 65 тысяч евро. Кроме того санаторий оснащен медицинской техникой из Германии, Нидерландов и Словении.

Основной профиль санатория – лечение сердечно-сосудистых, эндокринных и урологических заболеваний, а также болезней нервной системы и органов пищеварения. Кроме того, в "Новых Санжарах" рекламируют собственную минеральную воду.

Санаторий "Новые Санжары" Facebook Антона Геращенко

Санаторий "Новые Санжары" Facebook Антона Геращенко

Санаторий "Новые Санжары" Facebook Антона Геращенко

Санаторий "Новые Санжары" Facebook Антона Геращенко

Санаторий "Новые Санжары" Facebook Антона Геращенко

В отзывах на сайте "Новых Санжар" отдыхающие жаловались на старую мебель, требующие ремонта номера, отсутствие отопления и горячей воды, и даже на грибок в душевых. Некоторые отмечали "совковость" персонала санатория.

Прибывшие в санаторий украинцы, эвакуированные из Китая, тоже пожаловались на условия в "Новых Санжарах". Отметили бьющий током душ, старую мебель и проблемы с замками.

Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині — українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.



Обережно, лайка pic.twitter.com/PAORDEJgwM — hromadske (@HromadskeUA) February 21, 2020

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