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21 февраля • обновлено в 22:25
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"Не пятизвездочный отель": журналист показал карантин украинцев в Новых Санжарах. Фото из санатория

2.7т
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Эвакуированным из Китая украинцам в медцентре "Новые Санжары" запрещено выходить наружу, однако можно передавать извне продукты или вещи через КПП.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевский журналист Александр Махов, который находится вместе с эвакуированными на 14-дневном карантине. Пост с фотографиями и подробностями пребывания на Полтавщине он опубликовал 21 февраля.

Махов рассказал, что живет в здании вместе с пассажирами самолета и медиками. Внутри они свободно передвигаются.

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"Кормят три раза в день. Приносят еду люди в защитных костюмах, респираторах, очках.

Дважды в день осматривают медики. Состояние всех удовлетворительное. Нет нареканий", – рассказал мужчина.

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Коллаж

Журналист добавил, что в медицинском центре круглосуточно есть горячая и питьевая вода. Эвакуированные размещены в комнатах на 1, 2 и 3 человека, есть телевизор и холодильник.

"В каждой комнате есть балкон – можно дышать воздухом. Не 5-звездочный отель, но жить можно", – написал Махов.

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Facebook/Oleksandr Makhov

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Facebook/Oleksandr Makhov

Среди жителей санатория три ребенка. "Одна украинская семья: мама, папа, сын 8 лет. Вместе живут. Еще два ребенка (3 и 5 лет) в двухкомнатном номере вместе с мамой. Граждане Аргентины", – рассказал журналист.

Он добавил, что все жители "уставшие от внимания и лишнего нагнетания ситуации".

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Facebook/Oleksandr Makhov

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Facebook/Oleksandr Makhov

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Новые Санжары: появились фото и подробности карантина

Facebook/Oleksandr Makhov

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

  • На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

  • Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

  • Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

  • Сами местные говорят, что якобы стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.

  • О том, что на самом деле произошло в Новых Санжарах – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Здоровье Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина Полтава
Теги
фотографии вирус эвакуация
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
только сегодня узнал, что с иностранцев кклы взяли деньги за эвакуацию, вполне возможно, что и за карантин их заставят заплатить...)))
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