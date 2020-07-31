Новые религиозные госпраздники: в ОП объяснили, что выходные будут не у всех

В Офисе президента Украины объяснили особенности предоставления выходных на религиозные праздники, которым Владимир Зеленский предложил дать статус государственных выходных.

Разъяснил инициативу на сайте главы государства заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. У украинцев будут выходные дни не на все праздники, а только на те, которые отмечает их религиозная община.

Он напомнил, что предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

"Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", – сказал Жовква.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. Кроме того, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

"В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям", – добавил замглавы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине статус государственных планируют присвоить ряду праздников, среди которых Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другие. Рассмотреть вопрос президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров.