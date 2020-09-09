Новые профессии: как обычному человеку перестроиться во время COVID-19

COVID-19 изменил современный мир. Многие профессии стали неактуальными, из-за чего миллионы людей по всему миру остались без работы. Без денег на существование. Без понимания того, что делать дальше?

Деньги начали распределяться на новые направления

Что же такого глобального произошло? Деньги начали распределяться по рынку в новых направлениях. Появляются новые ниши бизнеса, новые профессии. Рынок требует совсем других специалистов. И в таких условиях кто-то переобучается и адаптируется под новые реалии, кто-то – продолжает жить как раньше и надеется, что все в ближайшее время закончится.

Как же стать тем, кто адаптируется?

Адаптация требует освоения новых навыков. Чтобы стать востребованным на рынке, необходимо давать рынку ценность, за которую готовы платить.

Как же найти ту самую ценность?

1. Изучайте рынок: что нужно актуальному бизнесу? Какие задачи необходимо для них решать? Сегодня востребованы удаленные профессии, которые не требуют присутствия в офисе.

2. Обучайтесь: нашли интересное направление для себя? Тогда осталось освоить нужные навыки! Изучайте информацию, проходите курсы, практикуйтесь. Так вы получите необходимый опыт.

С чем можно столкнуться на этом пути? Страх! Все мы боимся нового. Всем нам страшно действовать, проходить новый путь. В голове рождается множество вопросов. Этот страх нужно преодолеть.

Да, это сложно. Это трудно. Но лучшее лекарство от страха – действия!

Как быстро освоить новые навыки?

Принять решение действовать и поставить цель. А путь достижения цели всегда найдется. Один из таких путей – онлайн-обучение.

Онлайн-обучение – наступившее будущее. Как быстро и качественно обучиться чему-то новому? Перенять чужой опыт!

Онлайн курсы от проверенных специалистов – это лучший способ быстро получить новые знания!

И вот почему:

1. Комфорт – обучаться можно в любое время, в любом месте.

2. Отлично смотрятся в резюме – это показывает работодателям, что вы стремитесь к развитию и росту!

3. Снижение затрат – онлайн программы дешевле, чем обучение в институтах или на офлайн курсах.

4. Качество обучения – курсы создаются практиками и профессионалами, они более применимы в реальной жизни.

5. Свобода действий – вас никто не отвлекает, а результаты – полностью зависят только от вас!

Адаптироваться, осваивать новые навыки и самосовершенствоваться в эру COVID-19 – возможно. И для этого есть все необходимые инструменты.

Уже 25 сентября при поддержке OBOZREVATEL запускается проект FrandMe. Это платформа, в которой будут собраны лучшие обучающие курсы из разных сфер знаний от профессионалов и практиков.