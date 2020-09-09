Новые профессии: как обычному человеку перестроиться во время COVID-19

Онлайн-обучение станет хорошим способом найти себя в изменившемся из-за COVID-19 мире. ferra.ru

COVID-19 изменил современный мир. Многие профессии стали неактуальными, из-за чего миллионы людей по всему миру остались без работы. Без денег на существование. Без понимания - что делать дальше?

Деньги начали распределяться на новые направления

Что же такого глобального произошло? Деньги начали распределяться по рынку в новых направлениях. Появляются новые ниши бизнеса, новые профессии. Рынок требует совсем других специалистов. И в таких условиях кто-то переобучается и адаптируется под новые реалии, кто-то – продолжает жить как раньше и надеется, что все в ближайшее время закончится.

Как же стать тем, кто адаптируется?

Адаптация требует освоения новых навыков. Чтобы стать востребованным на рынке - необходимо давать рынку ценность, за которую готовы платить.

Как же найти ту самую ценность?

1. Изучайте рынок: что нужно актуальному бизнесу? Какие задачи необходимо для них решать? Сегодня востребованы удаленные профессии, которые не требуют присутствия в офисе.

2. Обучайтесь: нашли интересное направление для себя? Тогда осталось освоить нужные навыки! Изучайте информацию, проходите курсы, практикуйтесь. Так вы получите необходимый опыт.

С чем можно столкнуться на этом пути? Страх! Все мы боимся нового. Всем нам страшно действовать, проходить новый путь. В голове рождаются множество вопросов. Этот страх нужно преодолеть.

Да, это сложно. Это трудно. Но лучшее лекарство от страха – действия!

Как быстро освоить новые навыки?

Принять решение действовать и поставить цель. А путь достижения цели всегда найдется. Один из таких путей – онлайн-обучение.

Онлайн-обучение – наступившее будущее. Как быстро и качественно обучиться чему-то новому? Перенять чужой опыт!

Онлайн курсы от проверенных специалистов – это лучший способ быстро получить новые знания!

И вот почему:

1. Комфорт – обучаться можно в любое время, в любом месте.

2. Отлично смотрятся в резюме – это показывает работодателям, что вы стремитесь к развитию и росту!

3. Снижение затрат – онлайн программы дешевле, чем обучение в институтах или на офлайн курсах.

4. Качество обучения – курсы создаются практиками и профессионалами, они более применимы в реальной жизни.

5. Свобода действий – вас никто не отвлекает, а результаты – полностью зависят только от вас!

Адаптироваться, осваивать новые навыки и самосовершенствоваться в эру COVID-19 – возможно. И для этого есть все необходимые инструменты.

Уже 25 сентября при поддержке OBOZREVATEL запускается проект FrandMe. Это платформа, в которой будут собраны лучшие обучающие курсы из разных сфер знаний от профессионалов и практиков.

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