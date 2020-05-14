Новые правила въезда в Беларусь: в МИД сказали, кого не коснутся

Для украинцев, проживающих в приграничных с Беларусью районах, остается в силе режим поездок в страну по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет).

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что согласно решению правительства, с 1 сентября 2020 выезд граждан Украины в Беларусь будет осуществляться с загранпаспортами.

"Жителям приграничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах, от 12.12.1998" – отметили в МИД.

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Там напомнили, что украинцы, которые проживают в Беларуси и не планируют в ближайшее время посещение Украины, могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

В то же время гражданам Украины, которые после 1 сентября 2020 находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, не нужно волноваться – при их возвращении в Украину Государственная пограничная служба беспрепятственно пропускать по внутренним паспортам, добавили в ведомстве.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность выехать в эту страну по паспорту гражданина Украины.

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