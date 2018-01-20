Новые правила уже скоро: развенчиваем мифы вокруг закона о парковке

21 декабря 2017 парламент принял закон №5364 о реформировании сферы парковки. Вскоре его подпишет президент.

Если это произойдет, а скорее всего, именно так и будет, со второго полугодия 2018 около 15 миллионов водителей и 10 миллионов автовладельцев будут жить уже по новым правилам. Кроме урегулирования правил парковки, остановки и стоянки, закон совершенствует механизм привлечения к административной ответственности собственников автомобилей.

Как будут наказывать нарушителей и как водители и автовладельцы смогут защитить свои права, об этом рассказывает "Украинская правда".

Как будут наказывать

В сфере безопасности дорожного движения и парковки будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.

Первый - "старый" режим. Он предполагает контакт полицейского и нарушителя, проверку водительского удостоверения, технического паспорта, составление постановления о привлечении к ответственности прямо на месте совершения нарушения.

Второй - автоматический режим. Он предполагает фиксацию шести видов правонарушения стационарными камерами, которые могут быть установлены на путепроводах, столбах и даже на общественном транспорте.

Информация с камер будет поступать в центры обработки информации, где по результатам визуальной проверки полицейские с помощью электронной цифровой подписи будут так же составлять постановление.

При фиксации правонарушения в таком случае с нарушителя сначала взимаются штрафные баллы, которых хватает на три нарушение. А потом уже денежные штрафы.

Третий - режим фотосъемки или видеозаписи. Он предполагает фиксацию трех видов нарушениях в ручном режиме техническими средствами в специальной защищенной программе, которая автоматически будет отображать дату, время, координаты нарушения.

В этом режиме смогут работать полицейские и уполномоченные от города инспекторы парковка. Списание штрафных баллов не предвидено - сразу будет накладываться денежный штраф. Именно этот режим является новеллой закона №5364.

Отвечает владелец авто

При фиксации нарушений в автоматическом режиме и в режиме фотосъемки не ​​будет личного общения полицейского с нарушителем, а наказанным заочно будет владелец авто.

Как защитить свои права владельцу авто

Конечно, много людей будет сталкиваться с ситуацией, когда человек, давно продавший свой автомобиль, например, по доверенности, может начать получать "письма счастья" за "того парня". Можно будет лишь представить степень возмущения этого человека.

На самом деле причин для чрезмерного волнения нету. Можно выбрать два варианта поведения.

Первый - пассивный. В случае неуплаты штрафов в течение 30 дней соответствующее постановление будет направлено в исполнительную службу для принудительного исполнения. Далее транспортное средство будет арестовано и задержано на первом же из 70 постов полиции, оборудованных радаром "Рубеж" или его аналогом.

Для возврата автомобиля будет необходимо погасить все штрафы в двойном размере. Это вынужденный будет делать водитель, который пользуется автомобилем. При этом стресс для него будет гарантированным, запланированная поездка сорвется, финансовые потери и потеря времени будут иметь серьезный воспитательный эффект.

Второй - активный. Разыскать пользователю и предупредить его о необходимости оплатить штраф, а также попросить его переоформить авто на себя или внести сведения о должном пользователе в реестр собственников транспортных средств.

Если это не работает, есть еще один вариант – крайняя мера - обратиться к нотариусу и отменить выданную ранее доверенность, а затем предоставить полиции или ближайшему сервисному центру МВД заявление о потере номерных знаков "своего" автомобиля. Номерные знаки попадут в базу розыска и на ближайших постах полиции автомобиль будет задержан.

Право владения, пользования и распоряжения транспортным средством в таком случае вернут официальному владельцу, фамилия которого напечатана в техническом паспорте. Без согласия собственника вернуть право на авто пользователю будет сложно. Придется договариваться с владельцем или подавать иск в суд.

Новости На ВДНХ в Киеве ввели оплату парковки через мобильное приложение Parking UA

Как защитить свои права не владельцу

Как видим, водитель-не владелец может потерять свои права на автомобиль, поэтому ему следует позаботиться о заблаговременном переоформлении права собственности на себя. Если этот вариант не подходит, нужно разыскать владельца и по его согласию внести сведения о себе как о должном пользователе в реестр собственников.

Закон предполагает создание сайта с информацией о всех случаях заочного привлечения к ответственности. На нем можно будет ознакомиться с постановлением о привлечении к ответственности, материалами фиксации обстоятельств нарушения, квитанцией с реквизитами для уплаты штрафа.

Планируется, что ключом доступа к этому электронному кабинету владельца или пользователя соответствующего транспортного средства будет совпадение государственного номера автомобиля и номера свидетельства о его регистрации - технического паспорта.

Кроме этого, владельцу и не владельцу авто необходимо обратиться в сервисные центры МВД и предоставить номер телефона или адрес электронной почты для получения бесплатных сообщений о случаях фиксации правонарушения в автоматическом режиме и режиме фотосъемки.

Об эвакуации

Сейчас эвакуация возможна в случаях, если автомобиль "Существенно препятствует дорожному движению". Решение о "Существенно" или "несущественно" принимает полицейский.

Закон, который сейчас на подписи у президента, утверждает 17 конкретных случаев эвакуации. Никаких оценочных суждений при установлении наличия оснований для эвакуации больше не будет. Кроме полицейских, право проводить эвакуацию получат инспектора парковка, а обстоятельственные эвакуации будут обязательно фиксироваться на фото или видео.

О парковке

Парковок в больших городах не хватает. Транспортная инфраструктура неразвита, средств на строительство паркингов в государственном и местных бюджетах нету. Автомобили, оставленные под знаком "остановка запретили", усложняют и без того непростую ситуацию с пробками.

Привлечь инвестиционные средства на серьезные проекты в принятие закона было невозможно - отсутствовал механизм возврата средств. У автомобилистов не было никакого смысла пользоваться платными парковками, ведь можно было безнаказанно оставить автомобиль под знаком "остановка запретили".

Привлечь к ответственности за неуплату услуг платной парковки в правой полосе проезжей части тоже почти невозможно - в парковщиков нет полномочий проверять водительское удостоверение для оформления протокола.

О почти полном отсутствии ответственности за нарушение правил парковки свидетельствует хотя бы тот факт, что в среднем в 2016 году суммарно у всех населенных пунктах Украины по соответствующей статье КоАП привлекалось в среднем менее одного нарушителя в день, штрафов поступает менее 51 грн в день.

Не лучше ситуация и с привлечением к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки. Полицейскому для оформления и нужно дождаться водителя для проверки его удостоверения и технического паспорта. Водитель же может просто подождать, когда полицейские поедут на другом вызов.

Во всем цивилизованном мире никто не ждет водителя на месте правонарушения - соответствующие материалы присылаются по адресу владельца транспортного средства. Этот передовой опыт и использован при разработке парковочной реформы.

Об оплате парковки

Можно спорить о том, насколько добросовестно водители оплачивают парковку, но в местный бюджет поступают минимальные средства. Коммунальные предприятия, на балансе которых находятся парковки, хронически убыточные.

Коррупция на парковках выгодная и паковщику, и водителю. Они договариваются об уплате водителем 25-60% реальной стоимости, но в карман парковщику и без чеков и талонов. Невозможность побороть теневой оборот средств подтверждает печальный опыт Киева, власть которого вынуждена была отказаться от парковщиков.

О автоматизации контроля оплаты парковки

Именно автоматизация контроля оплаты за парковку является инструментом, что позволит побороть человеческий фактор в этой сфере, отойти от наличного расчета и направить весь объем уплаченных средств в местный бюджет.

Закон №5364 предоставляет право городам внедрять автоматизированную систему контроля оплаты парковки - АСКОП. Она будет аккумулировать информацию о поступлении оплаты за парковку любым удобным для водителей способом и автоматически зафиксирует наличие или отсутствие оплаты в системе в момент проверки инспектором по парковке в режиме фотосъемки или видеозаписи.

Перечень дополнительных мобильных сервисов, что будет предоставлять АСКОП водителям, будут устанавливать местные власти. Это может быть онлайн-информирование о наличии свободных паркомест, их стоимость, расстояние до ближайшего паркинга.

Отдельные города выберут минимальный функционал системы, лишь контроль оплаты, а города-миллионники смогут внедрять более комфортные и качественные аналоги.

Об инспекторах по парковке

Они не будут "ребятами в оранжевых жилетах" с печальным имиджем вымогателей денежных средств, ликвидированных мэром Киева. Это будут должностными лицами исполнительных органов местных рад. Их правовой статус будет определяться законом "О службе в органах местного самоуправления" с обязательным конкурсным набором на работу.

Требования к образовательному, квалификационному уровнях инспекторов по парковке будет устанавливать местная власть, которая политически будет отвечать за качество их работы.

Внедряется также отдельная статья об ответственности инспекторов за получение от водителей денег как платы за парковку или оплаты штрафов за нарушение правил парковки. Минимальный штраф для инспектора за такие действия будет составлять 850 грн и 1700 при повторном нарушении.

Новости В Киеве герой парковки остановил движение трамваев

О штрафах

Штрафы для водителей не увеличиваются, напротив появится возможность оплачивать их с 50-процентной скидкой. В случае фиксации нарушений в автоматическом режиме будет действовать один десятидневный льготный период, когда при уплате 50% наложенного штрафа административное взыскание будет считаться полностью погашенным.

При фиксации нарушений в режиме фотосъемки или видеозаписи таких льготных десятидневных периодов будет два. Первый - со дня совершения нарушения правил остановки, стоянки или парковки, второй - со дня вступления постановления о административном правонарушении в силу.

При фиксации нарушений в режиме фотосъемки или видеозаписи полицейский или инспектор по парковке будет обязан распечатать и оставить на лобовом стекле копию постановления об административном правонарушении.

В случае невозможности по техническим причинам зайти в реестр собственников транспортных средств на месте совершения правонарушения и установить владельца авто, под "дворниками" будет оставлено сообщение, которое будет содержать все сведения, что и постановление, кроме фамилии лица, которое привлекается к ответственности.

Штраф за нарушение правил парковки устанавливается в 20-кратном размере стоимости одного часа пользования той платной площадкой, на которой произошло нарушение. Таким образом, санкция за неуплату парковки в Киеве снизится к 50-100 грн при оплате штрафа в течении десяти дней.

Зато города с огромным дефицитом парковочных мест получат рычаги использования передового европейского опыта для уменьшения количества легковых авто, что паркуются в центре. При нынешних единых в Украине штрафах за нарушение правил парковки, 136-204 грн, применение гибкой тарифной политики для регулирования нагрузки на инфраструктуру было бы невозможным.

О механизмах неотвратимости ответственности

Ничто так не провоцирует нарушение любых правил, как отсутствие ответственности. Для реализации принципа неотвратимости наказания предусмотрено закрытие нескольких "щелей" с уклонения уплаты штрафа путем обмана или махинаций.

Отныне предоставления владельцем копии договора аренды, лизинга, найма автомобиля после фиксации правонарушения в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки или видеозаписи не будет основанием для освобождения владельца от ответственности.

При пересмотрении дела ни в полицейских, ни у инспекторов с парковки не будет возможности определить фиктивность таких договоров, заключенных "задним числом", в том числе с "липовыми" пользователями - нерезидентами или лицами, которые не имеют никакого имущества, на которое может быть наложено взыскания в Украине.

По лизинговых и арендных авто в пользовании водителей не владельцев сведения о фактическом пользователе должны быть внесены в реестр МВД.

Если автомобиль находится в пользовании нескольких лиц, предусмотрена возможность оплаты штрафа не только лицом, которое указано в постановлении, а любым лицом с внесением изменений в постановление относительно субъекта правонарушения по заявлению фактического нарушителя и предоставления им квитанции об уплате штрафа.

Важной новеллой закона стало урегулирование вопроса вступления в силу постановления о привлечении к административной ответственности, передается заказным письмом с уведомлением о вручении.

Отныне в случае отказа нарушителя от ее получения, что по правилам почты должен быть подтверждено подписью самого нарушителя, постановление все равно начнет действовать в день возвращения почтового отправления с отметкой о невручения.

При этом работником почты постановление будет доставлено ​​по адресу, указанному в реестре владельцев транспортных средств. В случае отсутствия нарушителя или совершеннолетнего члена семьи или в случае их устной отказа от получения письма в почтовый ящик нарушителя будет вложено сообщение о необходимости забрать отправление в почтовом отделении в течение месяца.

Только после этого срока и при условии дальнейшего игнорирования нарушителем письменных приглашений получить отправление на почте оно будет возвращено в орган взыскания с отметкой о невручения.

Водители-владельцы, которые нарушают закон "О дорожном движении" и не перерегистрируют свои авто в течение десяти дней после смены места жительства, смогут использовать инструменты бесплатного получения информации о "заочном" привлечении к ответственности с помощью смс или электронной почты.

Об автомобилях на "евробляхах"

Установлено два способа взыскания штрафов для таких авто.

Если зарегистрированный иностранным государством автомобиль ввез в Украину гражданин Украины - резидент, то штраф за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки, будет отправлен по его адресу в Украине. В случае неуплаты штраф будет взыскан в принудительном порядке.

Если же транспортное средство ввез иностранец-нерезидент, постановление об административном правонарушении будет вручено ему пограничниками при выезде из Украины. В случае отказа выполнить наложенное взыскание иностранцу будет запрещено дальнейшее въезд в Украину.

Конечно, по значительной части машин с еврономерами механизм "заочного" привлечения к ответственности, к сожалению, не заработает. Эта проблема может быть решена путем принятия других законодательных актов.

Основной инструмент - создание стационарных контрольных пунктов с участием полицейских и таможенников, ведь здесь имеет место нарушение прежде всего норм Таможенного кодекса. Он устанавливает, что временно ввезенные для личных нужд авто могут использоваться в Украине только гражданами, которые их ввезли.

О транспортных средствах на оккупированной территории

Главная проблема с такими автомобилями заключается в том, что "Укрпочта" на этих территориях не работает. Это создает препятствия для вступления в силу постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Вместе с тем, учитывая вступления в силу закона №5364 лишь через полгода после его публикации, есть идеи, как таковую "щель" закрыть.

Об автомобилях-двойниках

В случае получения штрафов за правонарушения, совершенных на таких автомобилях, владельцы транспортных средств смогут оспорить постановления в судебном порядке. При получении штрафа с изображением "чужой машины со своими номерами" владелец должен подать в полицию заявление о розыске и задержании такого авто.

По таким заявлениям на первом же посту полиции двойник будет разоблачен, что также станет убедительным доказательством для отмены постановления о безосновательном привлечении к ответственности владельца "автомобиля-недвойника". Итак, закон №5364 может стать действенным инструментом выявления таких машин.

Отменит ли ответственность собственников авто Конституционный суд

Некоторые правозащитники отмечают неконституционность отдельных норм закона с учетом их несоответствия Статье 61 (юридическая ответственность индивидуальная) и 62 (презумпция невиновности) Конституции. По словам правозащитников, аналогичные нормы Конституционный суд ранее уже отменил.

Следует отметить, что презумпция невиновности касается лишь совершения преступления, а не административного правонарушения. Допустимость такой правовой позиции в отдельных случаях подтверждает Европейский суд по правам человека.

Не противоречит закон и статье 61 Конституции об индивидуальном характере юридической ответственности. Не совсем корректно обосновывать этот принцип необходимостью "учета имущественного положения нарушителя и степени его вины".

Содержание "индивидуальности" заключается в том, что к ответственности должно быть привлечено конкретное лицо, а не организация или группа лиц.

Выводы

Надеяться на отмену "заочного" привлечения к ответственности владельца авто, которая действует во всех странах ЕС, США и Канаде, по нашему мнению, бесперспективно.

Закон направлен не на "зарабатывание средств", а на наведение порядка на дорогах страны: уменьшение пробок, улучшение экологической ситуации в крупных городах, направление уплаченных за парковку средств на развитие транспортной и парковочной инфраструктуры, уменьшение тяжелых последствий ДТП.

Обязательная фото-видео-фиксация нарушений должна не только дисциплинировать водителей, полицейских и инспекторов по парковке, но и облегчить для автомобилистов обжалования любых спорных и неубедительных материалов в судебном порядке.