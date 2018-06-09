Новые правила приема в школу в Украине: появились первые проблемы

Украинские школы провели этап жеребьевки свободных мест в первый класс и столкнулись с проблемой.

Как сообщает "Сегодня", такая практика была применена впервые, а некоторые уже недовольны результатами, потому что директора некоторых учебных заведений заявили об отсутствии мест и отмене лотереи.

Руководители школ пояснили это, что возможности для детей были исчерпаны еще на этапе приема документов от прописанных в районе.

"Мы решили делать это в выходной — так удобнее родителям. После того как жребий достанут, будет зачитываться фамилия и тут же вноситься в протокол. Свободных мест у нас 20, а заявок - 38", - рассказала директор школы №202 Ирина Пескова.

"Были сегодня на жеребьевке. Родители выходили в алфавитном порядке и тянули жребий. На букве "К" все места уже были вытянуты", — отметила она, добавив, по словам одной из мам, в их школе на 5 мест претендовало 103 человека.

Дефицит школьных мест породил бум на фиктивную прописку через дельцов, которые подтвердили ажиотаж.

"У меня есть списки пенсионеров из всех десяти районов Киева, которые не против прописать у себя ребенка и одного из родителей. За прописку ребенка и матери, например, на полгода, мы берем 4800. Сейчас это средняя цена по Киеву, есть районы, где цена может дотягивать и до 10 тысяч за прописку", — пояснила посредник Татьяна.

В распоряжении некоторых агентств уже не осталось свободных квартир. Член коллегии Минобразования Сергей Горбачов рассказал, что уже проведены первые проверки на предмет проживания детей по указанным адресам. В Минюсте и МВД отмечают, что отреагируют в рамках своих полномочий, но пока что обращений к ним не было.

Отмечается, что за подделку грозит 5 лет тюрьмы.

"Эти действия подпадают под уголовную статью "Подделка документов". По ней грозит до 5 лет тюрьмы. И последствия наступят. Думаю, что будут открыты тысячи уголовных дел по подделке документов и их использованию. Если же человек прописывает у себя кого-то чужого намеренно, то должен помнить, что может быть лишен субсидии. Кроме того, увеличится плата за коммуналку", – рассказал адвокат Иван Либерман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в силу вступил новый порядок зачисления детей в школу.

Предусмотрено, что дети зачисляются в первый класс школ, закрепленных для обслуживания места их проживания с учетом возможностей учебного заведения и нормативов наполняемости классов. Эти правила создали настоящий нелегальный рынок для желающих заработать.