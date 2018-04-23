Новые правила приема в первый класс: подробности и разъяснения

Начиная с учебного года 2018/2019 во время приема в первый класс общеобразовательных школ в Украине потребуется регистрация места жительства, при этом все конкурсы и тестирование отменили.

Как говорится в сюжете ТСН, теперь детей будут брать, только если вы живете в зоне обслуживания этой школы.

Такие новшества вызвали волну негодования среди родителей будущих первоклассников и вступительная кампания обещает быть горячее поступления в вузы и уже превращается в скандал.

К тому же не только потому, что сложно будет попасть в школу, которая вам просто нравится. В деле замешаны еще и родительские денежные взносы.

Разработанные Минобразования новые правила находятся на согласовании с Министерством юстиции и Уполномоченным по правам человека, одно точно - в первую очередь в первый класс будут брать тех, кто относится к микрорайону обслуживания этой школы.

Аргументом к введению новых правил в Кабмине называют то, что именно по месту жительства берут в школы в Финляндии, Англии, США.

"Мы должны отменить эти позорные тестирования в первый класс. Шестилетний ребенок это не тот возраст, что его можно подвергать сразу тестам и конкурсам", - убеждена министр образования Лилия Гриневич.

В целом территориальная принадлежность к школе в Украине была всегда, и об этом четко написано в законе об образовании. Также есть специальное постановление Кабмина еще от 2010 года об отмене вступления в первый класс, но эта норма упорно игнорировалась.

Из отчета Организации международного сотрудничества и развития по 2017 год эксперты исследовали украинское образование. Из числа взяточничества и непрозрачного распределения родительских денег в школах, одной из крупнейших проблем названы именно конкурсы в первый класс, которые превращаются в торговле местами. Договоренности могут быть разными — от прямых взяток до обязательства долгосрочной поддержки школы в форме родительских взносов.

Наихудшее, что эту схему поддерживают сами родители. В соцсетях родители откровенно обижаются, что в их элитные школы пойдут дети алкоголиков из района.

А в министерстве образования в свою очередь заявляют, что как раз за равенство всех детей и борются.

Это не означает, что школу совсем нельзя выбирать. После принятия документов от всех по месту регистрации, школа берет братьев и сестер учеников, которые уже учатся. На них правило прописки не распространяется. Дальше должны взять детей работников школы, а на свободные места уже будут идти все остальные. Еще не решили, как их выбирать, возможно, даже жеребьевкой.

Помимо этого конкурсы в специализированные лицеи и гимназии будут возможны только для 5 класса или для старшей школы, когда у ребенка уже сформировались склонности и предпочтения.

Уже сейчас кроме недовольных элитных родителей есть и другие проблемы. Непонятно, как быть людям без прописки.

Гриневич же в свою очередь заявляет, что "свидетельствами для этого могут быть более 10 различных документов, потому что мы имеем разные ситуации у людей.

"Кто-то имеет место регистрации, кто-то временно проживает, есть переселенцы",- сообщила профильный министр.

Уже сейчас в сети можно наткнуться на предложение зарегистрировать ребенка за деньги временно возле нужной школы. Делят микрорайоны вокруг школ районные управления образования и часто делают это довольно сомнительно.

Если в управлениях образования не реагируют на несправедливость, Лилия Гриневич советует обращаться с жалобами напрямую в Министерство. Главное - это не означает, что родители не могут помогать школам.

Могут, но во-первых, добровольно; во-вторых - школе, которая рядом; в-третьих - не забывать о районном бюджете. Раз оплачено школу налогами, поэтому их затраты тоже надо жестко контролировать, потому что власть с удовольствием переложит на родительские плечи все, что только удастся.

Как сообщал "Обозреватель", эксперт по вопросам образования Владимир Бахрушин заявил, что инициатива Минобразования относительно порядка зачисления учеников в образовательные учреждения содержит ряд новшеств, которые упростят родителям поступление ребенка в ближайшую школу.