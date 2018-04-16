Новые правила парковки: где в Киеве появятся многоуровневые стоянки

Новый закон "О внесении изменений в некоторых законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки" позволит увеличить количество многоуровневых стоянок в Киеве за счет привлечения инвесторов.

Он вступит в силу 27 сентября. С таким заявлением выступил на брифинге исполняющий обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас, передает официальный портал Киева.

"Новый закон позволит штрафовать водителей за неуплату услуг парковки, а также эвакуировать припаркованные машины, препятствующие движению транспорта. Это усилит контроль за нарушителями правил дорожного движения, разгрузит город от пробок, освободит тротуары от стихийной парковки и улучшит экологическую ситуацию в исторической части столицы. Ведь комфорт, безопасность горожан и эффективное развитие транспортной инфраструктуры – первоочередные задачи городской власти", – сообщил Нимас.

По его словам, дела о правонарушении будут рассматривать инспекторы по парковке. В их полномочия будет входить временное задержание авто. Кроме того, нарушения будут фиксировать в протоколе в режиме фотосъемки или видеозаписи.

Александр Нимас

"Сейчас КП "Киевтранспарксервис" проводит инвентаризацию парковочного пространства по выявлению новых площадок, в частности, возле станций киевского метрополитена. Уже подготовлен необходимый пакет документов для внедрения 5-ти новых перехватывающих площадок возле станций метро "Лесная", "Красный хутор", "Сырец" и "Теремки", – добавил Нимас.

Он уточнил, что нарушителю грозит штраф в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки. За несоблюдение правил парковки – 255 гривен. В случае уплаты в течение первых 10 дней предполагается 50% дисконта. Транспорт вернут сразу после уплаты штрафа.

Как сообщал "Обозреватель", штрафы за нарушение правил парковки смогут выписывать без водителя, а также водителям будут приходить "письма счастья".