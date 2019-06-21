Новые правила для использования "мигалок": появилось пояснение

Президент Украины Владимир Зеленский, отменив указ о специальных световых и звуковых сигнальных устройствах и номерных знаках на служебных транспортных средствах, упорядочил вопрос безопасности дорожного движения.

Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Крыклий пояснил на своей странице в Facebook, что в течение последних трех лет вопрос "мигалок" не был урегулирован и фактически был создан правовой вакуум в их использовании.

По его словам, благодаря указу главы государства вступает в силу постановление Кабмина от 22 марта 2017 года №176 "Вопросы использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств на транспортных средствах".

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Так, документом определен перечень транспортных средств, на которые устанавливаются "мигалки" синего, зеленого, красного цветов, к ним относятся:

транспортные средства, используемые для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана (их перечень определяет Управления государственной охраны);

транспортные средства государственных органов, которые используют для выполнения оперативных задач.

Специальные световые сигнальные устройства красного цвета могут дополнительно устанавливаться на ТС патрульной полиции Национальной полиции и ТС подразделений Национальной полиции.

"Мигалки" со световыми сигналами красного, зеленого цветов могут дополнительно устанавливаться на ТС подразделений Нацполиции и госохраны, которые сопровождают лиц, охраняемых государством.

После ликвидации Госавтоинспекции официально не существовало органа, который бы выдавал разрешения на установку специальных звуковых и световых сигнальных устройств.

Теперь соответствующее разрешение будет выдаваться уполномоченным органом Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента Виктора Ющенко "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

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