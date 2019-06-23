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Новые "камни с неба": оккупанты запретили крымчанам наслаждаться морем

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В оккупированном Крыму появились новые заборы с колючей проволокой на Южном берегу, которые ограничивают местным жителям доступ к морю.

Как передает подконтрольный оккупантам ресурс, пользователи сети жалуются на строительство заборов вдоль трассы Севастополь-Ялта в районе поселка Оползневое.

Крымчане жалуются, что такая тенденция начала проявляться именно после оккупации полуострова в 2014 году и сейчас носит массовый характер. Заборы ставят также на автовокзалах и пляжах, отрезают от моря целые поселки.

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Был закрыт доступ также в Батилиман, где находится один из лучших общественных пляжей "Таврида". Это половина всей южнобережной зоны города.

Заборы в Крыму

Заборы в Крыму

соцсети

Заборы в Крыму

Заборы в Крыму

соцсети

Заборы в Крыму

Заборы в Крыму

соцсети

Заборы в Крыму

Заборы в Крыму

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму забили тревогу из-за отсутствия толп туристов, которые обещали оккупанты.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Так понимаю, что чубатые неадертальцы ни разу не видели ограждения на автострадах. СУГС три раза))
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Страна не пуганных дураков .
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CARGO 100
CARGO 100
Пикетов Олег, эт точно ! Этих дураков даже свой же майдан не напугал ...
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а ,не-видимо-это устанавливают защиту от "немерянного" потока руцких туристов из Грузии...)
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