МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Новые данные в деле Гонгадзе: украинцы рассказали, что будет с Кучмой

3.3тЧитать материал на украинском

Глава редакционного совета "Обозревателя", президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский раскрыл скандальные факты о том, что второй президент страны Леонид Кучма после убийства журналиста Георгия Гонгадзе собирался устранить его самого.

OBOZREVATELрешил узнать у своих читателей, верят ли они, что Кучма в итоге сядет. В опросе участвовали 11 917 человек.

Так, большинство респондентов, а именно 51%, не думают, что правосудие как-то заденет Кучму. Читатели предположили, что он либо запугает свидетелей и следствие, либо откупится.

Новости
''Получили бы Беларусь'': Бродский рассказал, кого Кучма готовил в преемники

В свою очередь, 29% опрошенных ответили, что шансы есть, однако с каждым годом их становится все меньше. Правоохранителям посоветовали действовать немедленно.

И всего 20% читателей ответили, что Кучму все же посадят, потому что доказательств хватает с головой. Однако респонденты уверены, что для этого нужна политическая воля.

Новые данные в деле Гонгадзе: украинцы рассказали, что будет с Кучмой

Как сообщал OBOZREVATEL, Бродский также рассказал, что пленки Мельниченко о причастности Кучмы к убийству Гонгадзе появились благодаря тому, что экс-майор решил показательно спрятаться в шкафу.

Читайте все новости по теме "Убийство Гонгадзе" на OBOZREVATEL.

Темы
Убийство ГонгадзеОпросы Обозревателя
Персоны
Михаил БродскийГеоргий ГонгадзеЛеонид Кучма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
1
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги