Новые данные в деле Гонгадзе: украинцы рассказали, что будет с Кучмой

Глава редакционного совета "Обозревателя", президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский раскрыл скандальные факты о том, что второй президент страны Леонид Кучма после убийства журналиста Георгия Гонгадзе собирался устранить его самого.

OBOZREVATELрешил узнать у своих читателей, верят ли они, что Кучма в итоге сядет. В опросе участвовали 11 917 человек.

Так, большинство респондентов, а именно 51%, не думают, что правосудие как-то заденет Кучму. Читатели предположили, что он либо запугает свидетелей и следствие, либо откупится.

В свою очередь, 29% опрошенных ответили, что шансы есть, однако с каждым годом их становится все меньше. Правоохранителям посоветовали действовать немедленно.

И всего 20% читателей ответили, что Кучму все же посадят, потому что доказательств хватает с головой. Однако респонденты уверены, что для этого нужна политическая воля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бродский также рассказал, что пленки Мельниченко о причастности Кучмы к убийству Гонгадзе появились благодаря тому, что экс-майор решил показательно спрятаться в шкафу.