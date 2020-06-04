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4 июня • обновлено в 10:18
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Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Украины Все статьи автора

Новости с дорог Украины: благодаря видеофиксации снижается уровень нарушений

1.7т

Новости с украинских дорог.

За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости мы имеем стабильное снижение количества нарушений.

01.06.2020 зафиксировано - 57880;

02.06.2020 зафиксировано - 44319;

03.06.2020 зафиксировано - 37211.

И это при том, что ещё никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана "Укрпочте" только вчера днём.

Впрочем, дисциплинированные водители могут не дожидаться письма уведомления о штрафе, а зарегистрироваться по номеру своего авто на сайте.

Новости с дорог Украины: благодаря видеофиксации снижается уровень нарушений

Там Вы можете - подписаться на Телеграмм канал или скачать приложение для смартфона и получать уведомление всего через несколько минут после факта превышения скорости Вашим авто.

Ездите аккуратно, не нарушайте скоростной режим, уважайте права других участников движения и Вам не надо будет тратить деньги на штрафы!

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Тема
Видеофиксация на дорогах
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Антона Геращенко
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