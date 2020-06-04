Новости с украинских дорог.
За три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости мы имеем стабильное снижение количества нарушений.
01.06.2020 зафиксировано - 57880;
02.06.2020 зафиксировано - 44319;
03.06.2020 зафиксировано - 37211.
И это при том, что ещё никто не получил письмо о правонарушении, так как первая партия была передана "Укрпочте" только вчера днём.
Впрочем, дисциплинированные водители могут не дожидаться письма уведомления о штрафе, а зарегистрироваться по номеру своего авто на сайте.
Там Вы можете - подписаться на Телеграмм канал или скачать приложение для смартфона и получать уведомление всего через несколько минут после факта превышения скорости Вашим авто.
Ездите аккуратно, не нарушайте скоростной режим, уважайте права других участников движения и Вам не надо будет тратить деньги на штрафы!
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