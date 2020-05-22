Я рада, что моим думающим читателям понравилась аналитика о дне сегодняшнем, победившей Охлократии и ее последствиях, сделанные на основе событий 2014-го года в Донбассе и политических событий 2019-го в мирных частях Украины.

Как убедились мои читатели, знать историю, это играть на опережение. Делать выводы из истории — не получать удар граблями по лбу.

А вот о различии ситуаций (в мирных частях Украины, и в ОРДЛО) и кардинальных выходах из них, я, пожалуй, напишу отдельную статью, так как уже поступили вопросы от жителей ОРДЛО "что дальше у вас" и "что дальше у нас" и "в чем собственно между нами разница, если 80% населения выбирает популизм демагогов". Так как вопросы пошли именно от представителей "наваросии" с триколором на груди, я считаю, что моя работа все же не остается не замеченной там, куда я стучу все эти годы. Я заставляю смотреть вокруг себя и думать тех, кто в 2014 году думал исключительно телевизором. Что ж, это хорошо. Информационная война не терпит спешки. Это популизм человек заглатывает с удовольствием, горькую правду он всегда глотает с отвращением.

Примеры ОРДЛО настолько кристальны и показательны с позиции политологии, социологии, психологии и даже психиатрии, что, думаю, в будущем по ним будут писать учебники, защищать докторские диссертации и снимать научные фильмы.

И каждая страна, где народ будет посматривать в сторону национальных веселых и находчивых "мадуро-пасечниково-пушилиных-захарченко" и других "героев революций", трубящих "забрать и поделить", будет тыкать своим гражданам примеры Донбасса, Венесуэлы, РФ, и вот тут, дай Бог, чтобы не всей Украины.

Но, таковы вехи истории. Если страна учит исторические уроки, она идет дальше и становится сильнее. Если нет — национальный танец на граблях до полного кровавого месива там, где должны быть мозги.

Поэтому сегодня я продолжу рассказывать о том, что такое Охлократия, и к чему приводят популизм и желание халявы.

Главный исторический урок: после Охлократии всегда приходит Террор и Диктатура. Другого пути просто нет.

Люди странные существа. Они устают от всего: от войны, от мира, от жизни, от себя, от благополучия. Они не ценят момент дня сегодняшнего. Им кажется, что стабильность — это стабильно, извините за тавтологию. Что ничто не может поменять их привычный уклад, доход, уровень жизни, привычки.

В этом году удар по вот такому стереотипу нанес "коронавирус", показав всему миру, что человек с его желаниями ничто перед стихией и пандемией. В один миг рухнули и стабильность, и привычный уклад, и миллионы, вернее, миллиарды людей оставили в стороне свои привычные дела, заботы, желания, уступив место страху, ограничениям и контролю над собой.

Что общего у пандемии и Охлократии, спросите вы. Отвечу. И то, и другое раскрывает сущность Государства, Человека, Социума, кристаллизируется их и заставляет искать пути спасения. В данном случае от себя лично.

Поэтому натворивший беды человек всегда ищет виновного в своих бедах, отмазку своим действиям и спасения, чаще всего — крепкой руки, которая выведет и спасет, даст решения и хлеб, пусть даже корочку и черствую.

Поэтому за Охлократией всегда приходит Диктат и Тирания.

К Охлократии народ идет двумя путями:

Например, стабильные страны с демократическим вектором приходят к популизму и Охлократии устав от этой самой демократии и стабильности. Им начинает казаться, что вот эти их свободы не достаточно свободы, а их права не достаточно равноправны. И ничего страшного в том, чтобы получить еще больше свобод и прав или еще больше финансов и стабильности. В принципе, они правы. Если не считать того, что такие вещи обещают исключительно популисты или те, кто хочет сузить права одних за счет расширения прав своих.

Демократы мало обещают. Это суть демократии. Делай выбор опираясь на свои знания и опыт, делай выбор глядя на действия, а не слова. Выбор-основа демократии. Зачем к нему принуждать рекламой, манипуляциями, НЛП, информационно-психологическим террором, обещаниями? Свобода во всем, уважение права выбора, уважение личного мнения.

Это очень высокие требования к социуму и высокая ступень развития социума. Напряжение ищет выход и тогда-актеры, клоуны, популисты, зато посмеемся, какой хорошеньки, пусть побудет президентом, хуже не будет.

Второй путь, это, наоборот, путь тирании и диктатуры. Эпоха диктата СССР закончилась приходом к власти добряка Ельцина.

От Ельцина быстро устали, так как начались голодные 90-е, была разрушена экономика, поэтому россияне выбрали крепкого хозяйственника, чекиста Володю. Хотя все знали его биографию — ФСБ, чекист, априори не мог быть демократом. Но, людям нравилась сила, которую обещал Путин.

Вспомните, Россия рыдает в ужасе от терактов, и Путин обещает мочить всех в сортире. Он зашел во власть на крови своих граждан. Манипуляции. Обман. Обещания. Но, обещания не развития, а обещания террора. И россияне сияли от восторга — Путин альфа-самец. Убивать чечен, грузин, "всех черных", "ххлов", убивать всех. Путин реализовал мечты 90% россиян.

Есть еще и третий путь. Его прошла царская Россия. Когда европейские монархи, ничего не имея против демократии, спокойно реализовывали свое монаршее право, развивая благосостояние своих стран, российский царь, вел кровавые войны. Именно Россия, получив из Парижа свой "карт-бланш", раздула этот австро-сербский конфликт до размеров Европы, и получив господствующее положение, стала угрозой миру.

Уставшему от войн и голода российскому народа дали вождя, который обещал накормить, равенство, братство, забрать и поделить, остановить войну, мир любой ценой… Ну, а дальше вы знаете.

Охлократия – Диктатура – СССР.

Согласно учению Полибия (древнегреческий историк, государственный деятель и военачальник, автор "Всеобщей истории" в 40 томах, охватывающих события в Риме, Греции, Македонии, Малой Азии и в других регионах с 220 до н. э. по 146 до н. э.), только три формы правления защищают и обеспечивают реализацию общественных интересов — монархия, аристократия и демократия.

При рассмотрении этих именно этих форм правления, становится понятным, что общественное благосостояние зависит от умения элит управлять обществом, элит, осознающих, что их личное благосостояние зависит от благосостояния всех слоев населения.

Если же каждый заботится только о себе и управляет социумом исходя только из собственных интересов, он разрушает конце концов все, и свое, и общественное благосостояние.

Каждая из высших форм государственной власти (монархия, аристократия, демократия) — имеет свою дегенеративную противоположность, которая ориентируется только на удовлетворение интересов верхушки (тирания, олигархия, охлократия), даже, если эта "верхушка" из вчерашних "матросов железняков", не умеющих читать и писать.

Но вот в чем беда, все, абсолютно все политические формы нестабильны, так как 80% народа все время устает: от мира, от войны, от работы, от семьи, от себя, от стабильности, от свобод, от прав. Именно поэтому Полибий пришел к выводу циклического движения государственных форм, в котором эти формы друг с другом относительно связаны и так сказать, чередуются, как времена года, давая обществу то, что актуально для его 80%.

То есть, устав от демократии (как мы помним — это личная и социальная ответственность), народ хочет чего-то веселенького и легкого, чтобы кто-то дал, кто-то решил, чтобы не было личной ответственности, но было все хорошо.

Вот снова вернусь к пандемии, именно она показала миру, что такое личная и социальная ответственность, а то, как-то мир подзабыл об этом. Поэтому на смену Демократии всегда приходит Охлократия.

Сейчас весело во многих странах от Венесуэлы до США, от Украины до Великобритании. Ну, в стабильно развитых и сытых странах тоже приходит свой "писец", и тогда утром страна просыпается и с "бодуна", гуглит – что такое ЕС. Именно так было в Великобритании после проведения брексит.

И здесь все зависит от социума, насколько он зрел, вернется ли он к демократии или улетит во тьму Диктатуры.

Британцы охнули, но не отошли от устоев морали и демократии. Сильная страна сделала выводы и пошла дальше, реализовывать себя, учить, строить, жить. Напомню, свой выбор британцы делали демократически, под флагом и по законам своей страны. Это развитая форма демократии.

Орать "Путин введи" и говорить о "восстании против всего плохого за все хорошее", предавая свою страну, убивая своих сограждан, вставая под знамена другой страны и приветствуя ее войска на своей земле, проводить незаконный "референдум" без соответствующего закона — это нечто другое. Это Охлократия Лугандона. Охлократия, которую весь мир считает агрессией и войной.

Демократия — это осознанный выбор без любого насилия. Охлократия — это выбор толпы, которая идет за своими низменными желаниями, толпы, приветствующей насилие, толпы, которая взяла в руки оружие и флаг чужой страны.

В 2019-м в Украине прошли демократические выборы признанные всеми странами. И пусть победил популизм, веселье и находчивость, институты защиты прав и свобод, работают, как работает оппозиция, критика и международное "низзя-ай-яй-яй".

Чувствуете разницу? Вот в Лугандонии ее не чувствуют. Какая разница, мы просто поменяли власть, как и вы в 2019-м на выборах. Да вы что? Вы поменяли флаг, "паспорт", и лебезите перед РФ, надеясь на "вот–вот возьмут к себе". Мы, просто идем своим историческим путем, в рамках своей страны и Конституции. Этот президент поломался — несите следующего.

Может ли лугандонец позволить себе критику, митинг, протест, вот такую статью? Нет!

Может ли лугандонец выбирать власть, сменить пасечника-пушилина на улучшенные варианты? Нет!

Может ли лугандонец принять решение войти в состав РФ, или вернуться в Украину? Нет!

Охлократия — это термин, который характеризует определенную форму политического устройства государства, тяготеет к террору и немотивированному насилию.

Охлократия всегда приводит к Тирании и Диктатуре. Другого просто не может быть. Охлократия – это власть 80% населения, которое всегда личное ставит выше общественного.

80% выступавших на Донбассе в 2014 году, на первое место ставили не общественное, а личное. Личное обогащение за счет реализации обещаний РФ или кровавого насильственного отъема имущества. 80% в 2019 году уставших от войны, на первое место ставили не общественное, а личное.

Что обещают популисты, ведущие толпу к Охлократии: будем сажать, расстреливать, в лагеря, заберем и раздадим, все должны быть равны, богатство-зло, налоги-зло, армия должна перестать стрелять, мир любой ценой, вы все будете богаты, зарплаты 4 000 долларов всем.

На первое место выносится тоталитаризм и диктатура: посадить и забрать, расстрелять и забрать. И 80% толпы скандирует эти лозунги. Они внутри них. Они живут этим. 80% населения особенно постсоветских стран, тяготеет к диктатуре и тоталитаризму.

Это импринтинговые знания из эпохи СССР, октябрьской революции, когда толпа забирала и убивала. Но, в октябре 1917-го, разграбив и убив элиту, большевики, в 90% не умеющие читать и писать, столкнулись с тем, что они государство, они обещали богатство, им, как государству, нужно как-то общаться в международном поле, им, как государству, нужно платить и кормить народ.

Знакомая ситуация для Донбасса. В 2014-м толпа громила все. Политические лозунги уходили вдаль, когда на горизонте появлялось "МЕТРО", магазины, автосалоны, которые можно было безнаказанно грабить.

В ОРДЛО не зарабатывают, не строят экономику. Им все дает РФ: в ОРДЛО "государственная валюта" российский рубль, который сюда поставляется из Госбюджета РФ.

В ОРДЛО те, кто получил в руки оружие, сразу начинали грабить. Не "защищать республики от укропов", а грабить. В 90% случаях грабили своих. Жители Луганской и Донецкой области грабили жителей Луганской и Донецкой области. От грабежей и насилия не спасали ни триколорадки, ни иконки, ни "республиканские" номера машин.

Здесь грабят все: в больницах тянут спирт и вату, продают гуманитарку, здесь воруют чиновники, учителя, врачи, здесь воруют все. Здесь убивают, сажают в тюрьмы, здесь могут обвинить по доносу, здесь люди пугают друг друга опочленцами и кадыровцами. Здесь льется кровь.

Но, соцсети ОРДЛО забиты требованиями "убивать". Люди требуют расстрелов, убийств, насилия за веру, мову, украинские цвета, национальность, требуют наступать на укропов и сжечь Украину дотла, они требуют больше насилия по отношению и к друг другу, например, за критику "республики" или инакомыслие.

ОРДЛО — кристаллизованная Охлократия. Охлократия Донбасса 2014 года привела к Диктатуре и Тирании. И мы должны помнить об этом.

И если ситуативно-политическая Охлократия Украины, это, да, победа популистов, но она омрачается сдерживающим факторов сознательной части населения, критикой, сохранением общественного порядка, сохранением экономики, преобладающей национально-суверенной позицией социума.

Новости из зоны (цитата из ОРЛО-соцсетей, орфография и стилистика сохранена):

Цитата: "Влияет ли эпидемия коронавируса на работу и быт шахтеров?

На первый взгляд для них ничего не изменилось. Все мы знаем, что шахты на карантин никто не закрывал. Однако коронавирус все же внес свои коррективы в рабочий процесс шахтеров. В частности, работников шахт начали проверять на наличие симптомов Covid-19. Это обычные меры предосторожности и ничего плохого в них нет. Но, к сожалению, новые реалии подарили новые возможности не самым хорошим людям.

Не успели еще люди забыть недавние события на шахте Никанор-Новая. Многие знают, что ничем хорошим забастовка для шахтеров не закончилась. Многих участников протеста уволили, обещания выплатить задолженность не выполнили. Однако всех уволить не получилось. Не смотря на всяческие попытки скрыть факт забастовки, информация о ней все-таки попала в сеть и получила широкую огласку.

На этом издевательства над "уцелевшими" не закончились. Тех, кого не получилось выгнать, начали насильно отстранять от работы. Как пишет в соцсетях одна из участниц акции протеста, ее неожиданно прямо во время работы осмотрела фельдшер Ирина Скурская и, не делая никаких анализов, поставила ей диагноз — "Covid-19". В результате и саму женщину, и ее мужа отправили в неоплачиваемый отпуск на две недели.

Помещения, где работала супружеская пара, никто и не подумал хоть как-то обработать, а как проходит процесс "лечения", никто из медиков не поинтересовался. На освободившиеся рабочие места направили следующих "бунтовщиков". Как говорят горняки, команду организовать такой беспредел дало руководство шахты, а непосредственным исполнителем является инженер Егоров. Все это слишком похоже на расправу с неугодными.

Никого не смущает и тот факт, что во время забастовки шахту неоднократно посещали представители правительства, все видели, а во время общения с толпой никто из людей не пользовался маской, что само по себе вызывает множество вопросов.

Какие выводы можно сделать из всего этого? У руководства Республики появились новые возможности наказывать протестующих работников. Схема понятная, чистая и абсолютно законная. Если на какой-то из закрываемых шахт начинают бунтовать работники, на ней просто объявляют эпидемию коронавируса, а всех протестующих горняков отправляют по домам, и бунтуй себе дома на здоровье, пока кушать не захочешь.

Видимо эпидемия коронавируса в республике – это отличное прикрытие для всевозможного безобразия. Помимо так называемой "реорганизации" угольной промышленности, что-то похожее начало происходить в медицинской отрасли.

Примером этого мутного процесса выступает ГУ Луганская городская многопрофильная больница № 4. Не так давно ее сняли с оказания плановой и экстренной помощи жителям района и города. Причины весьма веские, у главврача был выявлен Covid-19, в связи с чем вполне возможно заражение и других врачей данного медицинского учреждения. Более того, вчера главврач больницы № 4 Алексей Навроцкий скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ЛГМУ им. Святителя Луки, внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по специальности "Инфекционные болезни и детские инфекции", доктор медицинских наук, профессор Яна Соцкая.

Несмотря на все это, эпидемиологическая ситуация на территории данного медицинского учреждения не была критической. В скором времени больница все же должна была вернуться к своему обычному режиму работы, ведь все ограничения несли временный характер. Но не тут то было.

После введения ограничений большинство медицинской аппаратуры начали демонтировать и перевозить в другие больницы. В результате всего этого собираются закрыть несколько отделений: гинекологию, хирургию и лабораторию. Персонал было решено перевести в другие лечебные учреждения или просто попросить писать "по собственному".

Видимо больница больше не выйдет из карантина. Так что жителям Каменнобродского района пора готовиться к новым трудностям. Видимо в Республике уже просто не хватает денег на поддержание такого количества больниц".

Примеры ОРДЛО настолько кристальны и показательны с позиции политологии, социологии, психологии и даже психиатрии, что, думаю, в будущем по ним будут писать учебники, защищать докторские диссертации и снимать научные фильмы.

И мы сейчас, особенно сейчас должны смотреть в это "черное зеркало", и помнить: от Охлократии до Диктатуры всего один шаг.

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