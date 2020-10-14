1. “У нас в доме шестеро детей. В течение первого месяца ареста они почти каждый вечер плакали. Они знают, где находится их отец. Они очень скучают по нему. Готовят ему подарки” — супруга политузника Яшара Муединова рассказала, как живет семья после обыска и ареста отца.

2. Оккупанты продлили до 15 января 2021 года срок содержания под стражей политзаключенным белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” Ризе и Энверу Омеровым, а также Айдеру Джеппарову, которых задержали и арестовали после массовых обысков 10 июня 2019 года

3. Оккупанты продлили до 21 января 2021 года срок содержания под стражей политзаключенным алуштинского “дела Хизб ут-Тахрир” Руслану Нагаеву, Руслану Месутову, Эльдару Кантимирову и Ленуру Халилову

4. Оккупанты продлили до 16 декабря 2020 года срок содержания под стражей крымчанину Ивану Яцкину, подозреваемому в шпионаже в пользу Украины

5. В оккупированной Керчи произошло тройное ДТП с участием военного автомобиля захватчиков. Снова ихтамнеты давят на дорогах

6. Крым с молотка: оккупанты внесли винзавод “Массандра” в программу прихватизации на 2020 год — украинский винодельческий комплекс захватчики собираются продать дружкам путина до конца текущего года

7. Оккупанты отрапортовали о 12 новых скважинах, которые пробурили для работы котельных в Симферополе. Всего должны пробурить 14 новых скважин для этих целей. Напомню, вчера Гоблин подтвердил, что бурением скважин оккупанты уничтожают Крым

8. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 158 новых случаев коронавирусной инфекции (+ 2 смерти). В Севастополе — 30 (+ 2 смерти). Количество зараженных на полуострове увеличилось до 7553 человек, в том числе 1385 в Севастополе. Умерло 150 человек, в том числе 41 — в Севастополе

9. Отделение Симферопольской поликлиники №3, которое обслуживает один из самых густонаселенных микрорайонов города, остановило свою работу в связи с заболеванием коронавирусом ВСЕГО состава медиков. Зато какой сезон хороший был, да, ватники?

10. Жители Крыма тем временем пишут: “Новый рекорд — 157 новых заболевших коронавирусом! 130 из них сами обратились за помощью. Личку разрывают историями: когда и кого отказались госпитализировать, у кого отказались делать тесты, где новые глобальные очаги”, “Официальная статистика неточна, нужно их цифру умножить на 30, и тогда будет понятен настоящий кошмар, который творится в Крыму”, “Статистику делают из тех людей, которые доползли, дозвонились до врачей!!! А в теневой статистике — пздц!!!”, “Естественный отбор. Неумереть в россии — миссия слабовыполнима в Крыму. Мы знаем, шо вы помираете дома! Это наша новая программа — умри амбулаторно! Ваш Минздох Крыма”, “В аптеках нет ни противовирусных, ни шприца, ничего… В больницах нет мест, врачей нет, большинство болеют. Неужели, когда открывали сезон, не задумывались, что так будет? Бедные мы, крымчане”, “Да сколько это будет продолжаться?! Уже слов нет нормальных, чтобы описать эту ужасную ситуацию в Крыму с ковидом. С каждым днем заболевает все больше людей вокруг — знакомые с пневмонией, учителя в школе болеют, в классах много детей отсутствует. Вчера учитель заболел и двое детей ушло из класса с температурой. Никто не вводит карантин. Закройте срочно школы! Никакие больницы не справятся с таким количеством больных. Неужели это непонятно? Какое-то безумие творится в Крыму”, “Сам заболел, столкнулся с тем, что в Крыму вообще нет медицины. Ситуация очень сильно напоминает снежный ком. Очень резко и много заболевает близких людей. Медпомощь получить нереально!!! Что же будет дальше???”, “Это что, квест на выживание???”, “Уже страшно! Помощи ждать неоткуда”, “Не надо было открывать сезон — вот вам и результат”, “Утром Аксенов озвучивает страшные цифры, а вечером красуется на фестивалях и мероприятиях. Сколько таких, как я, лежащих дома и не знающих, больны они или нет? Думаю, что много”, “Срочно закрывайте Крым! В Москве школы закрыты, все сюда ломанулись отдыхать. Срочно вводите контроль заболевших на въездах в Крым”, “Мы не выскочим из такой болячки! Нужно закрывать Крым. А у нас раскупили все места на отдых до декабря! Что творится??? Москва отправила своих граждан на дистанционку. Так они все поехали на юга! Мы все в Крыму просто погибнем!”, “Какой кошмар! Это нужно срочно останавливать! Закрывайте наш Крым”

11. Несмотря на стремительный рост числа заболевших коронавирусом, оккупанты не планируют вводить какие-то ограничения для понаехавших на отдых в Крым рашистов

12. Как хорошо, что отстояли рузске язык, а то нам даже думать по-рузске запрещали: “пАкупатели без наличия масок не будут обслуживаться”, — говорится в объявлении одного из супермаркетов Ялты

13. В гинекологическом отделении 1-й горбольницы Севастополя 2 случая Covid-19. Пока что два. Будьте здоровы

P.S. По официальной статистике оккупантов, за январь-август 2020 года на 17% увеличилось число понаехавших в Крым, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. Так, за восемь месяцев 2020 года на оккупированный россией полуостров понаехало 22908 человек, при этом зону человеческого бедствия покинули 13477 человек. И это только официальные цифры, которые не отражают в разы худшей реальной картины замещения местного населения