1. Европейский союз должен активно поддерживать Беларусь и дать понять путину, что в Беларуси невозможен сценарий аннексии Крыма или советской оккупации Чехословакии, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш: “Кто-то должен вести переговоры с президентом путиным от имени ЕС и должен дать понять, что то, что произошло с Крымом или то, что произошло в нашей стране в 68-м, невозможно (прим — 21 августа 1968 года Чехословакию оккупировали войска СССР и его сателлитов). Эти опасения существуют. Европейский союз должен быть действенным. Должен белорусов поощрить, чтобы они не боялись реализовать у себя "бархатную революцию" модели ноября 1989 года”. Хоть кто-то в Европе понимает и умеет проводить параллели между прошлыми и текущими событиями

2. На внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о прекращении соглашения между правительством Украины и правительством россии о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года: “Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и, соответственно, современное состояние украинско-российских отношений, это соглашение, как и многие другие, потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логическим и последовательным шагом украинского правительства”, — сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар

3. “В Симферополь вернулась стрельба у баров”, сообщили пропагандоны. Местные помахались с понаехами, один из которых открыл огонь. С момента оккупации Крыма россией много чего вернулось, что было забыто нами как страшный сон: “В столице Крыма была задержана группа граждан, которые в ходе драки применили оружие. По данным полиции, группа жителей Симферополя вступила в конфликт с приезжими из Приволжского округа в одном из увеселительных заведений Симферополя. Кроме кулаков, один из них применил оружие, похожее на пистолет системы Макарова и являющееся пневматическим вооружением. Один человек пострадал от выстрелов. Росгвардия задержала пятерых дерущихся и передала их в МВД”

4. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 24 новых случая коронавирусной инфекции и констатировали одну смерть. В Севастополе — 8 новых больных. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2211 человек, в том числе 427 в Севастополе. Умерло 52 человека, в том числе 12 — в Севастополе

5. Жители Севастополя пожаловались оккупантам на то, что врачи не приходят на дом по вызову при повышенной температуре — люди вынуждены идти в поликлинику с симптомами коронавируса, подвергая риску окружающих. Оккупанты в ответ пожаловались на то, что в городе не хватает врачей. Врачи разбежались от “больших российских зарплат”, которые оккупанты обещали развесившим уши предателям в 2014 году

6. Феодосия. Анализ на COVID-19 выдают через 10 дней. А срок его годности — СЕМЬ ДНЕЙ со дня сдачи анализа. То есть выдают его уже ПРОСРОЧЕННЫМ. На вопрос, что делать? Отвечают: “Можем дать справку, что вы за это время ни с кем не контактировали”.

7. Просто две новости из моей новостной ленты: — Ученые университета Чикаго открыли способ продления квантового состояния в 10 тысяч раз; — Глава Россельхознадзора заявил, что контрабандисты, которые ввозят запрещенные продукты, стали действовать более изощренно, и предложил конфисковать машины и товар.

8. В россии и оккупированном Крыму 3 сентября нацисты проведут “Диктант победы” в рамках круглогодичного победобесия. Идиоты не понимают, что подобным трешем они нивелируют то, чем якобы гордятся. Хотя тут главное, оболванить, ведь о ветеранах никто и не думал никогда

9. Вчера на пляже в Никите крымчане заметили похоронный венок в цветах сриколора, и воспаряли духом в надежде, прокомментировав увиденное так: “А что случилось?”, “Понятия не имею. Венок на пляже в Никите с символикой россии”, “А будет Лебединое озеро?”, “Светлоликого хороните?”, “Что непонятного? Никитский пляж хоронить собрались, как и все остальные бесплатные пляжи”, “Никита что-то знает”, “Пи@дец скоро фашистскому режиму”, “Скорее бы уже!”

10. “Кусочек вам Бахчисарая в ленту… под душевную инструментальную музыку (Гимн Украины)! Мы, граждане Украины, никуда не делись из Крыма! Мы здесь в засаде! Ненавидим россиян, понаехов и русский мир!”, — написал крымчанин

P.S. Пока одни понаехи прут к нам и открывают огонь из оружия, другие продолжают заражать невидимым убийцей, к существованию которого многие относились и относятся скептически. Я понял всю серьезность коронавируса совсем недавно, когда мое окружение стало активно болеть, а некоторых подключили к аппарату ИВЛ. Двух человек спасти не удалось. Это только то, что известно мне. Хочу особо отметить, что ежедневно публикуемые отчеты оккупантов со статистикой новых заболевших — это вершина айсберга, это официальные/лживые цифры, которые НЕ ОТРАЖАЮТ РЕАЛЬНУЮ КАРТИНУ. В Крыму настоящий всплеск начался, когда сюда после недокарантина поперли россияне, что подтвердил мне знакомый врач. На тесты отправляют в исключительных случаях! Не тестируют даже людей с пневмонией, как двух моих знакомых! Людей с температурой и всеми ковидными признаками госпитализируют лишь в тяжелых случаях. Многим просто делают симптоматические назначения, оставляя при этом лечиться дома, не изолируя контактных лиц и не сообщая о болезни на предприятия, где работают потенциально инфицированные (ведь тесты не делают, лишь говорят, что “практически на 100% у вас коронавирус”). Я спросил у врача, почему так происходит, на что он мне ответил, что “делается все, чтобы скрыть реальную картину по заболевшим в Крыму”, и добавил, что “ОНИ (наверху) сейчас заняты сбором налогов и курортным сезоном, а на нас им плевать; что будет осенью — не знает никто”. Эта болячка настолько мерзкая, что даже при невысокой температуре люди очень тяжело переносят сильнейшую слабость. Когда я пишу “очень тяжело”, то имею ввиду, действительно, очень. У многих пропадает обоняние. Одна моя родственница, которую все-таки госпитализировали с двухсторонней пневмонией и температурой, которая почти две недели не падала ниже 39, сказала, что “прошла через ад”. Коронавирус у нее диагностировали уже в больнице. Я бы посоветовал носить маски и избегать людных мест, но вы же все равно меня не послушаете… Жизнь в режиме “зато без бандер” бьет ключом, причем бьет очень больно.