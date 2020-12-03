1. Общественная организация КрымSOS представила отчет “Насильственные исчезновения в Крыму за период оккупации российской федерацией в 2014-2020 годах”. За почти семь лет оккупации Крыма 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на полуострове. О судьбе и местонахождении 15 из них до сих пор ничего неизвестно.

2. За 9 месяцев 2020 года зафиксировано 33 случая этапирований политзаключенных Крыма, 27 из которых — в отношении представителей коренного народа. Некоторые политзаключенные были подвержены незаконному этапированию дважды. Об этом говорится в анализе нарушений прав человека в Крыму за 9 месяцев 2020 года Крымскотатарского Ресурсного Центра

3. За период российской оккупации религиозные организации Крыма оштрафованы почти на полтора миллиона рублей. Всего на конец ноября Крымская правозащитная группа зафиксировала в Крыму 104 административных производства в отношении религиозных организаций и их членов. Такие действия оккупантов являются нарушением как Женевской конвенции (IV), так и Европейской конвенции по правам человека, а именно ст. 9 — “Свобода мысли, совести и религии”

4. Верховный суд Украины отменил приговор единственному осужденному за госизмену экс-депутату Верховной Рады АРК Василию Ганышу и направил уголовное производство на новое апелляционное рассмотрение. Ранее “самый гуманный” Богунский районный суд Житомира освободил предателя от 12-летнего тюремного наказания за госизмену. Теперь есть шанс, что предатель таки сядет

5. Зато не стреляют: “В Севастополе мужчина вышел на Адмиральский пляж и открыл огонь в сторону моря. На звуки выстрелов прибыли сотрудники полиции. Полицейские обнаружили на пляже внедорожник Jeep, 45-летний владелец которого заявил, что стрелял из охолощенного пулемета Калашникова с целью опробовать его в деле”. В каком деле, любопытно? А найденные в багажнике оружие и боеприпасы, я так полагаю, в любом военторге можно купить? “Вот откуда это дерьмо у нас? Не было же такого никогда”, — сокрушается недогадливая ватница. “Несколько лет назад пьяный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья на проспекте Генерала Острякова. А гость из Ульяновска подстрелил в баре крымчанина в ходе алкогольной ссоры”, — напоминают пропагандоны

6. Зато не стреляют: понаехавший из Ростовской области рашист открыл стрельбу в посетителя кафе в оккупированной Евпатории. Пули попали в живот. “В сентября этого года в Симферополе полиция задержала 27-летнего жителя Ульяновской области россии, который устроил стрельбу в одном из местных баров”, — напомнили журналисты

7. Сотрудникам судостроительного завода “Море” в п. Приморский (Феодосия) оккупанты с октября не платят зарплату. Люди говорят о грядущих сокращениях. Всех заставляют писать бумагу о сокращении рабочего времени с сокращением зарплаты. Последние деньги получили в октябре в виде аванса в размере 2900 руб. Мало кто помнит, но до оккупации Феодосия была городом бюджетонаполняющим и субсидий не тянула. Работали порт, нефтебаза и прочее, денежка имела место быть. Теперь ватники сидят без денег, скулят и грозятся жаловаться на самые верха. Вы также можете прочесть большой материал о том, как российские оккупанты угробили крымские порты

8. Мыс Меганом под Судаком всегда славился чистейшей водой и стал одним из любимейших мест отдыха крымчан. Кроме того, он богат краснокнижной флорой, редкой не только на территории Украины, но и во всем мире. Сейчас все это природное великолепие стоит перед угрозой исчезновения. А все потому, что российские оккупанты облюбовали это место для строительства арт-кластера “Таврида”, при непосредственной поддержке путина.

9. Жители села Орлиное, расположенного неподалеку от Севастополя, бьют тревогу. Местность, где ранее располагался высушенный рашистами в апреле 2019 года Туристский пруд — один из самых крупных водоемов в Байдарской долине — оккупанты могут отдать под застройку. К такому выводу сельчане пришли после того, как обнаружили, что территория водоема “исчезла” из кадастровой “карты россии” и получила адрес: улица Владимира Высоцкого, 9

10. Реки в Крыму продолжают стремительно истощаться, сообщили оккупанты. Да вы шо? Быть такого не может!

11. Оккупанты сообщили, что “к 2022 году весь Крым будет с постоянным водоснабжением”. Жители Крыма прокомментировали это заявление: “Ахахаха))) Наверное, есть информация, что снег выпадет”, “Именно поэтому ввели графики подачи воды. Сказочники”, “Уже пора привыкнуть, что в россии, кроме обещаний, ничего и нет. На ТВ без устали рассказывают сказки о том, как в Крыму хорошо”, “Поворачивайте антенну в другую сторону)))”, “Оху*ть. Я аж прослезился. Выбачтэ пановэ за мий хфранцузькый)))”

12. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 233 новых случая коронавирусной инфекции (+6 смертей). В Севастополе — 69 (+3 смерти). Количество зараженных увеличилось до 20 296 человек, в том числе 4 477 в Севастополе. Умерло 437 человек, в том числе 126 — в Севастополе

13. Оккупанты по всему Крыму продолжают учить детей убивать. Как это происходит в Севастополе, посмотрите здесь. Кроме того, не отстают от всякого рода шабашей и коммуняки, которые затягивают детей в свои секты. В злачные места вывозят и симферопольских детей, которые также обучают убийствам

P.S. “Стрелял из охолощенного пулемета Калашникова с целью опробовать его в деле. В багажнике машины нашли оружие и боеприпасы”, “Житель Ростовской области стрелял в посетителя кафе в Евпатории”. И ведь это всего два эпизода среди множества других, когда понаехавшие рашиты открывали огонь, что уже заканчивалось смертью. Но террористами оккупанты продолжат называть крымских татар, проукраинских активистов и разочаровавшихся в говени ватников. И не просто называть, а давать реальные сроки, запугивать, похищать, пытать и убивать. И пока мы будем смотреть новые видео от ФСБ-пикчерз с очередными обысками и запоминать имена репрессируемых, бесчисленные понаехи продолжат устраивать свои кровавые Сафари в оккупированном варварами Крыму. Жизнь без бандер с каждым днем все страшней и опасней.

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