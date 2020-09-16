1. В Беларусь прибыли военные 76-й десантно-штурмовой дивизии россии (в/ч 07264, г. Псков), которая участвовала в агрессии против Грузии и Украины (как в Крыму, так и в восточных областях)успешной попытке перехвата американских B-52 над Черным морем, которые сопровождались украинскими истребителями в рамках совместных учений по сдерживанию агрессивных действий россии.

3. Вновь группа “стратегов” B-52 прошла возле Крыма. Затем они дозаправились над морем. Улетели, но оставили приглядывать за порядком двух англичан

4. В Женеве сделали совместное заявление по Крыму представители 41-го государства-члена ООН. В нем россию осудили за нарушение прав человека и международного права на аннексированном полуострове

5. Крымскотатарский Ресурсный Центр представляет анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за август 2020 года. По данным организации, за отчетный период российские оккупанты провели 5 обысков, 9 задержаний и 7 допросов, опросов и “бесед”. Общее количество арестов в августе составило 12, из которых 11 — в отношении представителей коренного крымскотатарского народа. Также зафиксировано 3 случая этапирований политзаключенных. В отчете КРЦ также содержится информация о разрушении экосистемы Крыма, о ненадлежащих условиях содержания в СИЗО и тюрьмах, о нарушении прав политзаключенных и незаконных военных учениях в оккупированном Крыму. Д

6. Оккупанты продолжают готовить из крымских и понаехавших детей мясо на убой для удовлетворения кровавых амбиций путлера

7. И без того сильно обмелевшее Тайганское водохранилище впервые за 70 лет существования стало источником воды для Симферополя. Вододефицит в крымской столице и близлежащих Симферопольском и Бахчисарайском районах в этом году достиг критической отметки из-за оккупации Крыма россией. Вода Тайганского водохранилища давно отступила от плотины. Плотина не ремонтируется и деградирует. От некогда живших на дне водоема моллюсков остались только ракушки. Вода заметно отступает, освобождая все большую территорию дна. Огромная коса так разрастается, что скоро может разделить водоем на две части. Водохранилище начало заболачиваться. После того, как у многих местных жителей пересохли колодцы, водохранилище теперь — единственное место, где они могут напоить скотину. Зато генераторы и насосы ихтамнетов работают на полную мощность, выкачивая последнюю тайганскую воду на Симферополь

8. Симферопольское водохранилище пересохло практически окончательно. Такая же ситуация в Аянском и Партизанском водохранилищах. Вода в крымскую столицу оттуда почти не поступает. Идет забор уже донных, илистых вод — отсюда грязная и вонючая вода из кранов жителей Симферополя

9. Замначальника управления водных ресурсов нижнего Днепра Андрей Пузанов сообщил, что перекрытие Северо-Крымского канала не привело к заболачиванию на территории Херсонской и Николаевской областей, чем стращали вату оккупанты и их гавкающие шестерки

10. Поилки для животных — так жители Симферополя назвали баки, которые оккупанты установили по городу — так и остаются пустыми. На баках уже начало появляться народное творчество

11. “Жаль, что нельзя разделить графики воды по двум категориям: 1. Кто хотел в россию — пусть сидят без воды, заслужили; 2. Кто не предавал Украину — тем воду, как и в 2013 году”, “Отключили воду, хотя по графику должны были включить”, “Этим подобием противно унитаз смывать. О данной проблеме галдят давно, все об этом знают. Допустили ситуацию до ЧП. Извинения в данной ситуации не нужны. Это издевательство над народом”, “Самое плохое, что график есть, а воды в нем нет. Утром встал — по графику, а кран зловеще шипит”, “На жаре в этих флягах всякая зараза размножится со страшной скоростью. Не дай Бог, скоро и холерой обзаведемся”, “На дворе 21 век. А что они делали 6 лет, грабили?”. Много шокирующих фотографий и комментариев местных жителей, в том числе ватников, смотрите и читайте по ссылке https://ru.krymr.com/a/gafik-yest-a-vody-net-iz-krymskih-setey/30823932.html

12. Вот вам яркий пример сообщения от чучундры замостовой — подобные ей до сих пор Сбербанк в Крыму ищут: “Меня интересует такой вот вопрос: за все годы независимости при Украине вы так же кричали за воду или сидели молча? Почему теперь во всем вините россию?”

13. В оккупированном россией Крыму за минувшие сутки выявили 40 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 19. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 4106 человек, в том числе 675 в Севастополе. Количество умерших увеличилось до 79 человек, в том числе 20 — в Севастополе

14. Оккупанты констатировали, что в Крыму стремительно растет уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, которую они связывают с коронавирусом. При этом оккупанты заявили, что распространение коронавируса не связано с теми массовыми шабашами, которые они проводят. Ага-ага

15. В оккупированном Крыму продолжают стремительно банкротиться и закрываться малые предприниматели. Им на смену приходят всякого рода ломбарды и другие лохотроны, которые растут как грибы

P.S. Оккупанты сообщили, что жители угробленного ими Симферополя начали отбирать друг у друга воду. То ли еще будет! Оккупация и не до такого доведет! Скоро опасно будет на улице с бутылкой воды появиться. Кстати, вода подорожала в магазинах по всему Крыму