1. На учениях в Херсонской области украинские военные тренировались приводить высокоточное оружие в боевую готовность к поражению целей, чтобы максимально быстро реагировать в случае атаки российских оккупантов из Крыма

2. Российские агенты влияния в разных странах имеют разную мотивацию и разными способами обслуживают интересы Москвы. Для кого-то это возможность вести бизнес в россии на льготных условиях, для других — шанс на всестороннюю поддержку их политической силы. Для некоторых же информационное обслуживание россии на родине и за рубежом и является бизнесом. Британец Джон Бонар получил многомиллионные проекты во Владивостоке и открыл 2 компании сразу после того, как начал волать на весь мир о законности аннексии Крыма. Прочтите про ватника по вывозу в расследовательском материале “Друзья оккупации Крыма”

3. Серая зона отлично справилась со своим предназначением: оккупанты разоблачили фирмы, которые через Крым вывели несколько миллиардов рублей в Казахстан и Киргизию

4. В оккупированной Керчи продолжаются масштабные отключения воды, некоторые улицы без водоснабжения сидят уже больше 3 дней. Оккупанты все списывают на “аварии”, но эти “аварии” участились сразу после запуска дырявого водовода из Тайганского водохранилища в Симферопольское. Тайганское ранее питало Керчь и другие районы восточного Крыма

5. Это чтобы без воды было сидеть чуток веселей: сегодня с 4 утра небо над Керчью бороздили военные вертолеты оккупантов

6. Ватники воют: “Что вы тут смуту наводите с этой водой. Налицо проплаченные Госдепом новости про Крым. Все знают, что в великой россии все для людей, и жизнь тут — одно удовольствие)))”, “Когда я слышу разговоры типа: не нравится — вали отсюда!!!!!!!! — становится не по себе!!!!!! Я родился в Крыму, знаю роддом, в котором родился, школу, где учился, пляж, где первый раз целовался!! Какого хрена я должен отсюда валить!!?!? Я у себя дома!!!!!! Почему мнение местного населения у нас всегда заканчивается словом: валите в свою Украину, — а не: извините, все исправим, делаем все возможное!!!!!! И почему-то наше местное мнение всегда противоречит мнению приезжих управителей. Да, россия сильная держава с огромным количеством ресурсов, которых в Крыму никогда не было! Но почему тогда все становится дороже!?!?!?!?! Вопросов море и миллион!?!?!! А по поводу фразы ВАЛИТЕ — может быть статья за призыв к геноциду местного народа!!!!!!”, “Все правильно сказали. Мы сюда не приехали и вчера не родились. Крым — наша родина. Идет время, а ее как грабили, так и грабят”

7. Река Кача, с. Айвовое Бахчисарайского района. Воды — йок

8. Объем воды в Чернореченском водохранилище, которое питает Севастополь, составляет 24,4 млн кубометров или около 38% от проектного объема, сообщили оккупанты и добавили: “При полном отсутствии осадков и среднесуточной подаче в 170 тысяч кубометров запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит до декабря 2020 года”, “Неблагоприятно гидрометеорологические условия — недобор осадков, теплые зимы, частые оттепели и дефицит осадков — привели к истощению запасов грунтовых и карстовых вод. На полуострове сохраняется низкая даже для этого времени года водность”. Жители Севастополя тем временем обеспокоены низким уровнем воды в реке Бельбек

9. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции. В Севастополе — 7. Количество зараженных на полуострове увеличилось до 2072 человек, в том числе 408 в Севастополе. Умерло 50 человек, в том числе 12 — в Севастополе

10. Окупований Крим перетворився на вітрину. Але не курортну, про яку мріяла вата, а військову. Із залученням путлєр’югенду на збори, стройовою підготовкою, стрільбами, штурмом будівель. З малюків-штурмовиків вийдуть відмінні бійці ОМОНу, вірні солдати рейху

11. В школах Крыма в рамках программы милитари одебиливания детей 1 сентября оккупанты будут рассказывать о “75-й годовщине победы в ВОВ”. Будут ли бомбить, как ихтамнеты на Донбассе, школы для визуализации победобесия — пока остается неизвестным. Неизвестно также, будут ли рассказывать школьникам, как СССР воевал бок о бок с нацистской Германией с 1939 по 1941 годы

P.S. Пообщался со знакомым ватником, который очень долго жаловался мне на жизнь. Жалобы стандартные: все дорого, продукты, лекарства и связь — дерьмо (отдельно отмечено, что к дерьмовым продуктам привыкли, и они уже не кажутся сильно хуже украинских), понаехавшие отнимают рабочие места, мы нафиг никому не нужны, зарплаты мизерные, гавкнуть в полицейском государстве не дают (это про свободу слова и митинги) и т.д. Я у него спросил, “хотел бы он, чтобы Украина вернулась в Крым?”. Он ответил, что да. А потом я спросил, изменилось бы его мнение, если бы россия как минимум не ухудшила нашу жизнь, а то и сделала ее лучше, то что тогда? Он ответил, что “тогда лучше россия”. Сказал ватану, что он живет по принципу: где жопе тепло, там и родина. А так жить нельзя — не будут уважать ни дети, ни внуки — если, конечно, смогут остаться людьми в этом клоповнике.