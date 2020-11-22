1. "Ислям Джеппаров женился совсем незадолго до похищения. Джевдет Ислямов собирался поступать в медицинский. Но их планам не суждено было сбыться. Молодые люди стали жертвами насильственного похищения 27 сентября 2014 года в оккупированном Крыму". Отец Исляма и дядя Джевдета — известный в Крыму правозащитник Абдурешит Джеппаров.

2. У крымчанина Олега Приходько, которого из-за проукраинской позиции оккупанты обвиняют в подготовке к теракту и изготовлении взрывчатых веществ, серьезно ухудшилось здоровье в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщила дочь политузника: "Он и так очень плохо слышал. У него слух был на одно ухо 30%. Второе ухо… Он, фактически, глухой. Сейчас он совсем оглох. Ему не оказывали помощь около недели. Когда уже спохватились — уколы какие-то, антибиотики колют — уже стало поздно. В общем, человек уже не слышит".

21 ноября крымскому активисту из Сакского района Олегу Приходько исполняется 62 года. Эту дату он встречает в СИЗО. Он не скрывает свою проукраинскую позицию, не признает аннексию полуострова и утверждает, что российский паспорт ему "всучили" вопреки его желанию pic.twitter.com/hILFw7ZBKo — Крым.Реалии (@krymrealii) November 21, 2020

Сегодня Олегу Приходько исполнилось 62 года. Это второй День рождения крымчанина в СИЗО.

3. Оккупанты в Керчи провели масштабный рейд по району Аршинцево. В карательных отрядах были задействованы представители Росгвардии, полицаи, ДПС. Танки и БТР на улицы захваченного города пока не выводили — это еще впереди. Подобные рейды пообещали и в других районах Керчи.

4. Дочь Дмитрия Пескова Елизавета и скандально известная нацистка из НОД Мария Катасонова за деньги Кремля привозят в оккупированный Крым черных археологов из Франции и Италии, имитируя признание "российского" статуса Крыма Западом.

5. Рашистскому музыканту и продюсеру Максиму Фадееву запретили въезд в Украину. Также его внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины. Причина — незаконный въезд в оккупированный его страной Крым. В мае 2017 года Фадееву на три года уже запрещали въезд в Украину. Тогда он обещал подать в Гаагский суд. Цитата: "Уверен, что Международный суд в Гааге разберется в правомерности подобного решения!".

6. Ялта — следующая на график подачи воды? Оккупанты сообщили о "значительном снижении" запасов воды водохранилищах, снабжающих Ялту — Счастливенском и Загорском. Просят "экономно расходовать воду". Посмотрите на оставшуюся от Загорского водохранилища лужицу.

7. Вода в Симферополе интересная очень нынче: "Г*ВН*М ЛЮДЕЙ УЖЕ ПОИЛИ, теперь какой-то керосин. А завтра что набодяжат? Это как бы питьевая вода из водопровода, налитая в чистую кастрюлю. Симферополь, район студгородка КФУ. Сергей Аксенов, Елена Проценко, Роспотребнадзор, хотите борщ на таком бульоне? "Вода Крыма", вам борщ не предлагаю, вы уху ели".

8. Оккупанты в Симферополе провели сегодня сельскохозяйственную ярмарку для "поддержки крымских сельхозпроизводителей, а также для стабилизации ценовой ситуации". А мост уже не подходит для "стабилизации ценовой ситуации"? У всех цены в магазинах рухнули после этой ярмарки?

9. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 225 новых случаев коронавирусной инфекции (+5 смертей). В Севастополе — 59. Количество зараженных увеличилось до 17 185 человек, в том числе 3 810 в Севастополе. Умерло 350 человек, в том числе 99 — в Севастополе.

10. На фоне роста числа больных коронавирусом крымчане выступают за закрытие полуострова для россиян. Даже российские пропагандоны опубликовали соответствующий видео опрос: "Конечно (надо закрыть). Потому что там (прим — в россии) больше болеют, чем у нас", "Я думаю, что все-таки да, что это поможет, потому что к нам приезжает очень много туристов. И если сейчас закрыть, то ситуация станет получше", "Я считаю, что чуть-чуть надо прикрыть, потому что тут скоро дышать нечем будет. Конечно, это защитит нас. Кто к нам приезжает? Кто их проверяет на границе, на мосту?", "Давно это надо было сделать. Сюда все везут эту гадость", "Да. Потому что со всех регионов люди приезжают в Крым и, конечно, привозят, и количество людей увеличивается", "Надо было сразу закрывать, а не открывать сезон. Сейчас как рванут все на Новый год. Все будут здесь, вся россия, вся Москва. Не надо нам эпидемия", "Я считаю, что (закрытие Крыма) обезопасит, потому что люди заезжают, например, с моста, они могут даже сами не знать, что он у них есть. Я считаю, что надо закрываться".

11. И чем, мне интересно, занимается ФСБ? Куда смотрит? Тут какая-то богомерзкая русофобка распространяет клевету о том, что якобы в сакральном Крымнаше после изгнания гнусных бендер с медициной всё стало только хуже. Держите агентку пиндосов: "Если зайти просто в больницу — в ту же Евпаторийскую, Сакскую, Белогорскую, Бахчисарайскую — вы увидите, что там вот то украинское наследие, которое осталось и которым многие возмущаются, ОНО ЛИШЬ УСУГУБИЛОСЬ, ЕЩЕ ХУЖЕ СТАЛО", — заявила Поклонская в интервью рашистке Тине Канделаки.

И чем, мне интересно, занимается ФСБ? Куда смотрит? Тут какая-то богомерзкая русофобка распрострасняет клевету о том, что якобы в сакральном Крымнаше после изгнания гнусных бендер с медициной всё стало только хуже. Держите агентку пиндосов! pic.twitter.com/ZVqEhMfXNK — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) November 20, 2020

12. Выставки гробов были, ярмарки ритуальных услуг — тоже были. Теперь оккупанты гордятся тем, что в Крыму начали делать гробы из картона, которых "хватит на всех". Очередной прорыв на зло врагам.

13. Оккупанты продолжают масштабную и всеобъемлющую милитаризацию детей в Крыму.

14. 7 лет прошло. Очередная годовщина. Тут, по другую сторону линии разграничения, отлично понимаешь, что слова Гідність та Свобода — это не пустой звук.

15. С Днём Достоинства и Свободы!

P.S. 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Этот день знаменует начало двух революций: Оранжевой (в 2004 году) и Революции Достоинства (в 2013 году). Наша борьба далека от завершения, а помогают приблизить победу десантно-штурмовые войска, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Спасибо каждому, кто не опустил руки и продолжает вносить свою лепту в нашу борьбу! Желаю всем нам скорейшей победы в российско-украинской войне! Слава Украине!

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